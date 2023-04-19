ليس معجبًا بهجوم ديدييه دروجبا على تشيلسي .. رد حاد من فرانك لامبارد على تعليقات زميله السابق

لم يتأخر فرانك لامبارد مدرب تشيلسي في الرد على زميله السابق ديدييه دروجبا بعد أن انتقد أداء الفريق بعد الهزيمة المخيبة للآمال في دوري أبطال أوروبا..

قرر فرانك لامبارد المدير الفني المؤقت لنادي تشيلسي الإنجليزي الرد على زميله السابق في "البلوز" ديدييه دروجبا، بعد الانتقادات التي وجهها إلى النادي بعد الهزيمة المخيبة للآمال أمام ريال مدريد الإسباني في دوري أبطال أوروبا 2022-23.

تشيلسي ودع منافسات دوري أبطال أوروبا 2022-23 من الدور ربع النهائي بالخسارة أمام ريال مدريد بنتيجة 4-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب.

دروجبا، الذي كان يغطي المباراة إياب ربع النهائي التي أقيمت على ملعب "ستامفورد بريدج" وخسرها تشيلسي بثنائية نظيفة، لصالح قناة "+Canal" الفرنسية، قرر أن يسدد ضربات قوية إلى ناديه السابق.

وقال دروجبا: "أنا لا أتعرف على فريقي، لم يعد نفس النادي. هناك مالك جديد ورؤية جديدة، بالطبع، نحاول مقارنته بما حدث خلال عصر رومان أبراموفيتش حيث تم إحضار الكثير من اللاعبين، لكن القرارات حينها كانت ذكية للغاية".

وأضاف: "جلب لاعبين مثل بيتر تشيك، وأندريه شيفتشينكو، وهيرنان كريسبو، ومايكل إيسيان، وفلوران مالودا، تم القيام به للفوز بالألقاب، إنهم لاعبون لديهم خبرة معينة، الاستراتيجية الآن مختلفة، نراهن على اللاعبين الشباب، لكن من الصعب للمدرب إدارة غرفة تبديل الملابس التي تضم أكثر من 30 لاعبًا".

فيما لم يكن مدرب تشيلسي في حالة مزاجية للحديث عن تعليقات زميله السابق في الفريق لأنه رد عليها بصورة حادة خلال مؤتمره الصحفي بعد المباراة.

وقال لامبارد للصحفيين: "إنها تعليقات ديدييه، آسف".

لامبارد، الذي تولى تدريب تشيلسي مؤخرًا بمهمة مؤقتة حتى نهاية الموسم، من المتوقع أن يظل مدربًا للفريق في آخر سبع مباريات من الموسم مع تكثيف بحث "البلوز" عن مدرب دائم.

ومع ذلك، فهو يواجه المهمة الصعبة المتمثلة في تحفيز فريق متضخم مع القليل جدًا من اللعب من أجله لأنهم بعيدون عن المنافسة على الأماكن الأوروبية.