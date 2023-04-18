"أين تشيلسي الذي أعرفه؟".. ديدييه دروجبا يهاجم الإدارة بعد السقوط أمام ريال مدريد

هجوم أسطورة تشيلسي على إدارة النادي بعد توديع دوري الأبطال

انتقد أسطورة نادي تشيلسي ديدييه دروجبا، قرارت مالك النادي الجديد تود بولي، الذي استحوذ عليه من رومان أبراموفيتش.

وأكد دروجبا، أن تشيلسي قد تغير بشكل أساسي نحو الأسوأ تحت قيادة بولي وأن الأمريكي ركز كثيرًا على اللاعبين الشباب أثناء بناء فريق جديد.

وقال دروجبا لقناة "بلس": "أنا لا أتعرف على فريقي لم يعد نفس النادي هناك مالك جديد ورؤية جديدة، بالطبع نحاول مقارنته بما حدث في عهد أبراموفيتش، حيث تم جلب الكثير من اللاعبين لكن القرارات كانت ذكية للغاية".

وتابع: "جلب لاعبين مثل بيتر تشيك، وأندريه شيفتشينكو، وهيرمان كريسبو، ومايكل إيسيان، وديدييه دروجبا، ومالودا، وأنا أستمر لقد تم ذلك للفوز بالألقاب".

وأضاف: "الاستراتيجية الآن مختلفة نحن راهنا على اللاعبين الشباب لكن من الصعب إدارة غرفة تبديل الملابس التي تضم أكثر من 30 لاعبًا بالنسبة للمدرب ".

وشدد نجم البلوز السابق:" تشيلسي يفتقر إلى القادة والشخصية القوية الذين يمكنهم التعامل مع فترات التمدد الصعبة وتوجيه زملائهم في الاتجاه الصحيح، أنت بحاجة إلى لاعبين يتولون اللعبة ويتحملون مسؤولياتهم".

وودع تشيلسي بطولة دوري أبطال أوروبا بعد هزيمته على يد ريال مدريد بنتيجة 4-0 في مجموع المباراتين في الدور ربع النهائي، ويحتل المركز 11 في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 39 نقطة.