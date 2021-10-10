ليس كيميش! ما هو النطق الصحيح لاسم نجم بايرن ميونخ؟

يمثل نطق اسم كيميش نجم بايرن ميونخ الألاني أحد الألغاز المحيرة في عالم كرة القدم، إلا أن اللاعب كشف بنفسه عن الطريقة المثالية لنطق اسمه.

يعد الألماني يوشوا كيميش أحد أبرز اللاعبين في صفوف نادي بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا، ولفت الأنظار بشدة إلى أدائه رغم أنه ليس لاعبًا في خط الهجوم.

كيميش انضم إلى صفوف بايرن ميونخ في يناير 2015 قادمًا من لايبزيج، بعقد يمتد حتى يونيو 2020، في صفقة بلغت قيمتها سبعة ملايين يورو.

ومنذ ذلك الحين، أصبح كيميش واحدًا من أهم لاعبي بايرن ميونخ، بسبب تعدد استخداماته سواء في خط الوسط أو في الدفاع.

كيميش حقق مع بايرن ميونخ لقب الدوري الألماني في ست مناسبات، بالإضافة إلى كأس ألمانيا ثلاث مرات، وخمسة ألقاب في كأس السوبر الألماني.

أما على المستوى القاري، فقد حقق لقب دوري أبطال أوروبا في موسم 2019-2020، بالإضافة إلى كأس السوبر الأوروبي 2020، وكأس العالم للأندية في العام نفسه.

وعلى الصعيد الفردي، فقد حقق كيميش جائزة أفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا خلال موسم 2019-2020، إلى جانب عدد آخر من الألقاب.

وفي الأسطر التالية، سنتعرف على النطق الصحيح للنجم الألماني المتألق بشدة مع بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا.

ما هو النطق الصحيح لاسم كيميش "Kimmich"؟

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الأغلبية العظمي في ألمانيا تنطق اسم اللاعب يوشوا كيميش، لكن يبدو أن اختلاف اللهجات وكون اللاعب المولود في مدينة روتافيل في جنوب ألمانيا، هو ما جعل طريقة نطق اسمه تختلف قليلًا، بالنظر إلى اختلاف اللهجات.

في الحقيقة، وبعيدًا عن اللغويات، فإن كيميش نفسه كشف الطريقة الصحيحة لنطق اسمه، وذلك خلال مقابلة أجراها مع الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أثناء تسلمه لجائزة أفضل مدافع في دوري أبطال أوروبا عن موسم 2019-2020.

مقدمة الحفل التي أجرت الحوار مع كيميش سألته عن طريقة نطق اسمه بصورة صحيحة، فقال: "يوزوا، جوشوا من الممكن قوله، لكن يوشوا ليس صحيحًا".

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وأضاف عن اسمه الأخير: "كيميخ، نعم ليس كيميش".