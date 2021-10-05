جول بيديا | لماذا ارتدى رونالدو الحفاضات في كوبا أمريكا 1999؟

مسيرة النجم البرازيلي رونالدو مع كرة القدم كانت استثنائية إلى حد كبير، بسبب مهاراته التي كانت لا تُصدق في حينها.

لكن واحدة من أغرب القصص في تاريخ رونالدو، كانت حقيقة أنه ارتدى حفاضات خلال منافسات بطولة كوبا أمريكا 1999ا التي استضافتها باراجوي.

تألق رونالدو المذهل في تلك البطولة قاد منتخب البرازيل إلى تحقيق اللقب للمرة السادسة في تاريخه، بعدما سجل خمسة أهداف في البطولة، من بينها هدف في المباراة النهائية ضد أوروجواي، في اللقاء الذي انتهى بفوز "السليساو" بثلاثية نظيفة.

لكن، ما هي القصة خلف قيام رونالدو بارتداء الحفاضات في بطولة كوبا أمريكا 1999؟ جول يصحبكم في رحلة للتعرف على الأمر.

لماذا ارتدى رونالدو الحفاضات في كوبا أمريكا 1999؟

فاندرلي لوكسمبورجو المدير الفني لمنتخب البرازيل في بطولة كوبا أمريكا 1999، كشف عن الوقت الذي شعر فيه رونالدو بالحرج من اللعب بينما كان يرتدى حفاضات للكبار.

لوكسمبورجو كشف أن رونالدو وصل إلى معسكر منتخب البرازيل وهو يعاني من زيادة واضحة في الوزن، وهو ما اضطر الأطباء للعمل على خفض وزنه بصورة كبيرة خلال البطولة.

وقال مدرب البرازيل السابق في تصريحات صحيفة: "كان رونالدو يعاني من زيادة الوزن بشكل ملحوظ، واستكشفنا كل الطرق الممكنة لجعله يخسر بعض الكيلوجرامات".

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وأضاف: "قرر طبيب الفريق منحه أحد الأدوية الفعالة في إنقاص الوزن، لكن الأثر الجانبي له كان تسريع حركة الأمعاء".

وقال لوكسمبورجو في ختام حديثه: "لذلك من أجل تجنب أي حوادث، اضطر رونالدو إلى ارتداء حفاضات مما تسبب له في حرج بالغ".

ذلك الموقف المحرج لم يقف في طريق تألق رونالدو خلال تلك البطولة، وقيادة منتخب بلاده إلى حصد لقب كوبا أمريكا.

ماذا قدم رونالدو مع منتخب البرزايل؟

بدأ رونالدو مسيرته مع منتخب البرازيل في عام 1994، واستمر في اللعب حتى عام 2011.

وفي المجمل، لعب الظاهرة مع منتخب البرازيل 98 مباراة في كافة البطولات، وتمكن من تسجيل 62 هدفًا، كان آخرها في مرمى غانا خلال منافسات بطولة كأس العالم 2006.

وخلال مسيرته مع منتخب البرازيل، حقق رونالدو لقب كأس العالم في مناسبتين في عامي 1994 و2002، بالإضافة إلى لقب بطولة كوبا أمريكا مرتين أيضًا في عامي 1997 و1999، ولقب بطولة كأس القارات في عام 1997.