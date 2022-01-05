ليس كنو فقط .. النصر يحسم صفقة أخرى مدوية!

كشفت تقارير إعلامية، عن مفاجأة من العيار الثقيل، بشأن صفقات نادي النصر الجديدة، لتدعيم صفوف العالمي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

نادي النصر يريد تدعيم صفوفه بعدد من اللاعبين المميزين خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل مواصلة المنافسة على كافة البطولات التي يشارك فيها.

النصر حسم التعاقد مع محمد كنو:

أكدت صحيفة "عكاظ" السعودية، على أن نادي النصر اتفق رسميًا مع لاعب نادي الهلال محمد كنو على توقيع عقد احترافي لمدة 3 سنوات قادمة، بعد دخوله فترة الـ6 أشهر الحرة، التي تتيح له التوقيع لأي فريق آخر.

ومن المقرر أن يتم الإعلان والتوقيع الرسمي بين النصر ومحمد كنو، بعد نهاية مباراة السوبر السعودي بين الهلال والفيصلي، المقرر لها غدًا الخميس.

كنو طلب من النصر التمهل لحين انتهاء مباراة السوبر، لكي يتم تحقيق إنجاز جديد يسجل في مسيرته الرياضية رفقة نادي الهلال.

محمد العويس مفاجأة النصر الجديدة:

كشف الإعلامي الرياضي محمد أبو هداية هو الآخر عن مفاجأة من العيار الثقيل، بحسم نادي النصر التعاقد مع محمد العويس حارس مرمى النادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكتب أبو هداية تغريدة جاء فيها: "الكاش ينهي النقاش، النصر رسميًا يضم كنو والعويس لصفوفه، ويرفض إعطاء أيمن يحيى وسامي النجعي للأهلي، بدل المدة المتبقية من العقد".

وتابع: "النصر لم يفكر في العويس، وكانت النية حارس أجنبي، ولكن فترة الشتاء قلّصت الخيارات واتخذ القرار، ألف مبروك للعالمي، ميكرفون الحراج المايك معك".

💠 الكاش ينهي النقاش 💛💙

النصر رسمياً يضم كنو و العويس لصفوفه .. ويرفض اعطاء ايمن يحي والنجعي للأهلي بدل المدة المتبقية من العقد‼️

💠 النصر لم يفكر في العويس وكانت النية حارس أجنبي ولكن فترة الشتاء قلّصت الخيارات واتخذ القرار ، ألف مبروك للعالمي💛💙

👌ميكرفون الحراج المايك معك👌 — محمد أبوهداية🇸🇦 (@mabuhedaih) January 5, 2022

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