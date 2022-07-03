ليس فقط مبابي .. ريال مدريد فقد جوهرة أخرى من سان جيرمان!

حقيقة مفاوضات ريال مدريد مع جوهرة باريس سان جيرمان

حاول ريال مدريد التعاقد مع تشافي سيمونز قبل رحيله من باريس سان جيرمان، لاعب برشلونة السابق انتقل في إلى حديقة الأمراء، لكنه لم يحقق الكثير ليتجه إلى نادي آيندهوفن في صفقة انتقال حر.

اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا ينظر له كأفضل المواهب الواعدة في عالم كرة القدم.

سيمونز كان يريد معرفة مشروع باريس سان جيرمان المستقبلي معه، واقترب من تجديد عقده قبل المغادرة على سبيل الإعارة، لكنه قرر الرحيل بشكل نهائي إلى آيندهوفن بعقد حتى عام 2017 دون تجديد تعاقده مع نادي العاصمة الفرنسية.

مفاوضات ريال مدريد مع تشافي سيمونز

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية أن لاعب الوسط الهولندي، كان مطلوب في ريال مدريد، من أجل فريق الكاستيا، في انتظار ازدهار مستواه والانضمام إلى الفريق الأول لكرة القدم.

وأشار التقرير الفرنسي إلى أن اهتمام ريال مدريد بالتعاقد مع تشافي لم يتجاوز بعض الاتصالات للاستفسار عن وضع اللاعب ورأيه في الانضمام إلى الفريق دون تطور في المفاوضات.

يذكر أن سيمونز وضع في عقده مع إيندهوفن بندًا يلزم فيه النادي الهولندي بالتفاوض مع أي فريق يقدم عرضًا لضمه مقابل أربعة ملايين يورو.

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