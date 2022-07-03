"أريد حقًا أن أتدرب معك" .. ليفاندوفسكي يختار برشلونة مجددًا

ليفاندوفسكي يواصل تأكيد رغبته في الانتقال إلى برشلونة

كشفت صحيفة "آس" الإسبانية عن كواليس اجتماع روبرت ليفاندوفسكي لاعب بايرن ميونخ وتشافي هيرنانديز مدرب برشلونة في جزيرة إيبيزا.

وأعلن ليفاندوفسكي عن رغبته في الرحيل عن صفوف النادي الألماني في سوق الانتقالات الصيفية الجارية، لخوض تحدٍ جديد بعد أن نجح في التتويج بكل شئ مع العملاق البافاري.

وارتبط ليفاندوفسكي بالانتقال إلى برشلونة هذا الصيف، بسبب حاجة الفريق الكتالوني لمهاجم من الطراز الرفيع تدعيمًا لصفوف البارسا بداية من الموسم المقبل لعدم تكرار ما حدث بالموسم المنصرم.

كواليس اجتماع ليفاندوفسكي مع تشافي

بحسب ما نشرته الصحيفة الإسبانية، فإن روبرت ليفاندوفسكي، اجتمع مع تشافي هيرنانديز في جزيرة إيبيزا، يوم الأربعاء الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الطرفين كانوا يتحدثون بشكل ودي لبضع دقائق، حيث كانت المحادثة غير رسمية تمامًا إذ تحدثا عن عائلاتهم وإجازاتهم.

كما اعترف ليفاندوفسكي بشكل علني لتشافي برغبته في ارتداء قميص برشلونة بداية من الموسم المقبل قائلًا: "أريد حقا أن أتدرب معك خلال الموسم المقبل".

لايزال بايرن ميونخ مُتمسكًا بموقفه في الإبقاء على روبرت ليفاندوفسكي أو عدم التفريط فيه بأقل من 60 مليون يورو، على الرغم من أن النجم البولندي أظهر نواياه في الرحيل عن العملاق البافاري ورفع راية التحدي أمام النادي الألماني.

ليس فقط ليفاندوفسكي هو من ينتظر إتمام صفقة انتقاله إلى كامب نو، بل أيضًا تشافي يرغب في الحصول على المهاجم البولندي قبل الجولة الأمريكية التي تبدأ في 16 يوليو، ويتعين على روبرت أن يصبح حجر الزاوية في مشروع برشلونة الجديد الذي يقود النادي لاستعادة طريق النجاح والانتصارات.

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