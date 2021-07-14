خاص | أخيرًا.. برشلونة يتوصل إلى اتفاق مع ميسي

ميسي يوافق على تجديد عقده

توصل النادي الإسباني برشلونة إلى اتفاق بشأن تجديد عقده مع نجم الفريق الأرجنتيني، ليونيل ميسي.

وقد انتهى عقد ميسي في 30 يونيو، وكان يحق للأرجنتيني التوقيع لأي نادٍ دون مقابل، لكن يبدو أنه قرر أن يستمر بقميص البلوجرانا.

ما هي تفاصيل الاتفاق بين برشلونة وميسي؟

كشفت مصادر خاصة لـ"جول" أن نادي البلوجرانا قد توصل مع المهاجم الأرجنتيني إلى اتفاق مبدئي بشأن تجديد العقد لمدة خمسة مواسم أخرى، أي حتى يونيو 2026.، وأن الشرط الجزائي في عقد ميسي سيكون 350 مليون يورو.

وحسب مصادرنا، فالاتفاق جاء بعد أن وافق ميسي على تقليص راتبه الحالي بنسبة 50% بسبب الوضع المالي المعقد الذي يمر به النادي حاليًا.

وأكد أن المال لم يكن مشكلة بالنسبة لميسي في المفاوضات بل الضرائب.

ما هي التفاصيل خارج العقد؟

وذكر المصادر لـ"جول" أن عمليًا يمكن تأكيد الاتفاق لكن الإعلان الرسمي سيتم تأجيله لبضعة أسابيع، حيث لا تزال هناك أطراف أخرى في العقد الذي سيربط الأرجنتيني والنادي الكتالوني للسنوات الخمسة المقبلة.

ومع تجديد عقده مع برشلونة، سيضيف ميسي 26 عامًا مرتديًا ألوان برشلونة، فاز خلالهما مع النادي الكتالوني بكل شيء: عشر بطولات دوري، وأربعة دوري أبطال أوروبا، وسبعة كؤوس ملك، بالإضافة إلى ذلك استطاع أن يحقق مجد شخصي، فقد حصل على ستة كرات ذهبية أكثر من أي لاعب آخر.

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