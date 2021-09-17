ليس ريال مدريد.. رايولا يكشف عن وجهة بوجبا المحتملة!

هل تحدث الصفقة قريبًا؟

فتح وكيل أعمال بول بوجبا، مينو رايولا، الباب أمام انتقال موكله إلى يوفنتوس العام المقبل، بعدما قال أن مدينة تورينو لا تزال في قلبه.

ويمتلك بوجبا تجربة مثيرة رفقة يوفنتوس في الفترة بين 2012 إلى 2016، قبل أن يعود إلى مانشستر يونايتد بصفقة تاريخية وصلت إلى 100 مليون يورو.

عقد الدولي الفرنسي مع الشياطين الحمر ينتهي الصيف المقبل، ولا تزال محاولات التجديد قائمة وسط ارتباط اسمه بنخبة الأندية الأوروبية وفي مقدمتهم ريال مدريد.

رايولا بدوره تحدث عن مستقبل موكله وقال "ينتهي عقده في بوجبا لذلك سوف نتحدث مع مانشستر يونايتد ونرى ما سيحدث".

كما أضاف الإيطالي "تورينو لا تزال في قلبه، هناك فرصة لعودة بوجبا إلى يوفنتوس، لكن الأمر يعتمد على النادي أيضًا".

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يوفنتوس في اللحظة الراهنة يمتلك تخمة من اللاعبين في منتصف الميدان، ويسعى للتخلص من الثلاثي أرتور ميلو وأدريان رابيو وآرون رامسي في العام المقبل.

إن نجحت مساعي إدارة البيانكونيري، فمن الوارد بشدة أن يفكر يوفنتوس في بوجبا كونه سيمتلك القدرة المالية والرياضية على إتمام صفقة من هذا القبيل.

في الوقت نفسه، ريال مدريد لا يزال وجهة محتملة لصاحب الـ28 عامًا، ومؤخرًا ظهر اسم برشلونة وإن بدت الفكرة صعبة بسبب الأزمة الاقتصادية.

الجدير بالذكر أن باريس سان جيرمان أيضًا حاول التعاقد مع بوجبا هذا الصيف، وقيل أن اللاعب معجب للغاية بالمشروع الرياضي في العاصمة الفرنسية.