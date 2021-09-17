كلوب يكشف عن موقفه من مفاوضات التجديد لصلاح

تصريحات المدرب الألماني قبل مواجهة كريستال بالاس

علق يورجن كلوب المدير الفني لليفربول، على ملف تجديد عقد النجم المصري محمد صلاح مع النادي الإنجليزي.

صلاح الذي جعل نفسه من أهم اللاعبين في تاريخ الريدز، ينتهي عقده في يونيو 2023 ولم يوقع على عقد جديد حتى الآن.

العديد من التكهنات أثيرت حول دخول اللاعب في مفاوضات مع إدارة ليفربول من أجل التجديد، وهو رفض كلوب الحديث عنه باستفاضة خلال المؤتمر الصحفي لمواجهة كريستال بالاس القادمة بالدوري الإنجليزي.

وقال المدرب الألماني:"لا يوجد أي شيء يمكنني قوله بخصوص تجديد صلاح، أنا لست شريكًا في عملية المفاوضات في الوقت الحالي".

وأضاف:"كل ما يهمني الحدة التي يظهر عليها في الملعب، والطريقة المميزة التي يلعب بها هذا الموسم، ولا يمكنني الحديث عن أي شيء آخر".

وأما عن إصابة فيرمينو:"هو ليس جاهزًا، لن يتدرب مع الفريق قبل الأسبوع القادم، وبعدها سنرى ما سيحدث".

غياب فيرجيل فان دايك أمام ميلان:"نحن ما زلنا في فترة تحضير طويلة بالنسبة له، لا أريد الحديث عن الإصابات الآن، وكل ما نريده هو التأكد من تواجد ثنائي دفاعي مميز على أرض الملعب".

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بداية الفريق للموسم الجديد:"لن أتحدث عن الفرق الأخرى، لكنها بداية جيدة بالنسبة لنا من حيث النتائج وتقديم كرة رائعة، لو أردت التواجد ضمن الكبار فعليك مواصلة فعل ذلك ولا يمكنك إضاعة النقاط".

يذكر أن ليفربول يحتل المركز الثالث بجدول الدوري الإنجليزي بـ10 نقاط، بالتساوي مع كل من تشيلسي ومانشستر يونايتد.