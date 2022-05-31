ليس رغبة بعض الاتحاديين فقط .. وكيل كوزمين كونترا يبدأ خطوات رحيله

خسارة ثماني نقاط في آخر ثلاث مباريات دفع الاتحاديين لهجوم على المدرب الروماني وإدارة النادي

يبدو أن حلم بعض الاتحاديين برحيل الروماني كوزمين كونترا؛ المدير الفني للفريق، سيتحقق قريبًا، إذ سارت الأمور كما يخطط لها وكيل أعمال المدرب.

لماذا يحلم بعض الاتحاديين برحيل كونترا؟

قبل أيام، خسر العميد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، التي احتلها لجولات جديدة، لصالح منافسه الهلال.

النمور خسروا مواجهة الطائي بهدف نظيف، فيما فاز الزعيم أمام أبها بثنائية نظيفة، ضمن الجولة 28 من الدوري.

هذه النتائج تسببت في تفوق الفريق العاصمي على الفريق الجداوي، وانقضاضه على الصدارة، بعدما تساوى الفريقان في النقاط بواقع 61 نقطة لكل منهما، لكن الهلال يتفوق في المواجهات المباشرة.

حاليًا ينتظر الاتحاد مباراتين أمام الاتفاق والباطن، والهلال ينتظره الفتح والفيصلي، يحتاج العميد للفوز في المباراتين مع تعثر الزعيم، كي يتوج باللقب، فيما يكفي الأزرق الفوز في المباراتين كي يحافظ على اللقب الذي توج به في آخر موسمين.

غالبية الاتحاديين فقدوا الأمل في إمكانية حصد فريقهم للقب، مهاجمين كونترا ومطالبين برحيله رفقة مجلس الإدارة برئاسة أنمار الحائلي.

ماذا فعل وكيل كونترا؟

يتحدث حاليًا بعض إعلاميي الاتحاد عن ضرورة استغلال التوقف الدولي الحالي، وإقالة كونترا، والتعاقد مع مدرب يجيد التعامل نفسيًا مع اللاعبين بدلًا من المدرب الروماني الذي خسر ثماني نقاط في آخر ثلاث مباريات.

في ذاك الوقت، أكدت مصادر صحيفة "الجزيرة" السعودية أن نادي شباب الأهلي الإماراتي مهتم بالتعاقد مع كونترا لقيادة الفريق بدايةً من الموسم المقبل.

وأوضحت الصحيفة السعودية أن وكيل المدرب الروماني بالفعل اجتمع مع مسؤولي النادي الإماراتي في العاصمة "دبي" خلال الأيام الماضية، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

الفريق الإماراتي اختتم الموسم الماضي محتلًا المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المحلي برصيد 42 نقطة، حصدها من الفوز في 12 مباراة، وتعادل في ست، وخسر ثمانية لقاءات أخرى.

ماذا حقق الاتحاد مع كونترا؟

صاحب الـ46 عامًا تولى المسؤولية الفنية للعميد في أغسطس 2021، ومن المفترض أن ينتهي عقده بنهاية يونيو الجاري.

خلال هذه الفترة خاض النمور 27 مباراة، فاز في 18 منها، وتعادل في أربع، وخسر خمسة لقاءات أخرى.

وودع معه الاتحاد كأس خادم الحرمين الشريفين من نصف النهائي الهزيمة أمام الفتح بهدف نظيف.

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