عبد العزيز المريسل .. لا يكون التفاعل دائمًا دليلًا على النجاح!

أصبحت كشارب الخمر في موسم عاصف للنصر..

الهوس بمواقع التواصل الاجتماعي هو مرض أصاب الكثيرين، قد يُعد هو مرض العصر، أصاب كبير وصغير، منهم من استغل هذه المواقع بطرق شرعية ومنهم من لجأ لطرق غير شرعية، بحثًا عن كسب الأموال، وكلهما بالأساس يبحث عن الشهرة والشعبية..

لست من هواة الحديث عن حالات فردية، فالجميع له زلاته، ومؤكد الكل حر ما لم يضر، لكن ما إن انفرط العقد، تشعر أنه عليك أن تسلط الضوء.

ضيفنا الليلة لم يكن هدفه الكسب المالي بقدر ما تهمه الشعبية، بحث عن الشعبية، فحاد عن صوابه وعن نهجه الذي كان يتبعه..

إنه الإعلامي الرياضي النصراوي عبد العزيز المريسل واحد من أشهر الصحفيين السعوديين، عاهدناه في السنوات الماضية صاحب مصادر قوية، تصريحات رنانة ومنطقية إلى حد كبير.

لكن يبدو أن الموسم المخيب للآمال الذي يمر به النصر حاليًا أفقده صوابه، فأصبح يتخبط كشارب الخمر، ما بين هذا النادي وذاك، واتهامات لهذا وذاك بأساليب لا تليق بإعلامي هو أحد كبار إعلاميي ناديه.

في الوقت الذي كان النصر لا يزال منافسًا على لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، ورغم أن معروف بتعصبه تجاه العالمي، خرج المريسل معلنًا دعمه للاتحاد لحصد اللقب ثم غيّر رأيه مع انتقال المهاجم المغربي عبد الرزاق حمد الله من النصر للاتحاد، ولجأ لدعم الهلال معلنًا عن هلاليته حتى نهاية الموسم الجاري.

لم يكتفِ الإعلامي النصراوي بذلك، بل خرج بعدها علنًا مهددًا مسلي آل معمر؛ رئيس النصر، ومتوعدًا إياه بطريقة فجة، هو والرمز الأمير خالد بن فهد، بسبب قضية لم يكشف عنها حتى الآن، ثم عاد بعدها معتذرًا، مؤكدًا أنه تلقى معلومة خاطئة دفعته للهجوم عليه.

وبعد أن انحرقت كروته الخاصة بالنصر وأصبح منبوذًا في الوسط الرياضي النصراوي، لجأ للأندية الأخرى، وأصبح أكبر داعمي الهلال.

تصرفات المريسل وتوجهاته غير المفهومة مؤخرًا لخصها في تغريدة كتب بها: "هذه إحصائيات حسابي لهذا الشهر، و على فكرة مو عاجبتني و أشعر أنها متراجعة"، ورافقها بصورة لإحصائية بملايين المشاهدات والزيارات لحسابه في شهر مايو فقط.

هذه إحصائيات حسابي لهذا الشهر

و على فكرة مو عاجبتني و أشعر أنها متراجعة

. pic.twitter.com/aVOj1svGQq — عبدالعزيز المريسل (@ALMRISEUL) May 26, 2022

إعلامي كبير بحجم المريسل نسي أن ليس كل التفاعل نجاحًا، فكم من تفاعل يحمل في طياته سبابًا وكراهية؟!، وكم من تفاعل حول محتويات هابطة عبر مختلف منصات التواصل الاجتماعي؟!

في موسم عاصف للعالمي بدلًا من أن يقف ورائه كبار إعلاميي النادي، قفذ المريسل من السفينة خوفًا من الغرق، رغم أن الأزمات تكشف معادن الأشخاص، لكن ذهب المريسل للبحث عن مصالحه بعيدًا.

قد يكون الإعلامي النصراوي بحث عن الخروج من عباءة النصر، وأن يصبح إعلاميًا رياضيًا وحسب دون أي انتماءات، لكنه فعلها بالطريقة الأسوأ، حتى الهواة لم يكن ليقعوا في هذا الخطأ يا المريسل!

تتساءل دائمًا يا المريسل عن مدى ثقة الجماهير بك، أظن أنك فقدتها بتصرفاتك الأخيرة، حتى جماهير الهلال؛ الفريق الذي أصبحت داعمًا له، ترفضك ومنهم من أعلن أنه ليس لديه أي مشكلة في أن يتوج الاتحاد بلقب الدوري، فقط كي يؤكدون مدى رفضهم لدعمك لهم!

انتظرك النصر في أزمته كي تكون أحد قادة سفينته وأحد محاربيه، لكنك قررت القفز، فخسرت جمهور ناديك، وتبين مدى وعي جماهير المنافسين برفضهم لمن ترك ناديه في أزمته!، حظ موفق في مرات قادمة يا المريسل!

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