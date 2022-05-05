ليس بسبب سعره .. تقارير صادمة تُبعد برشلونة عن هالاند

جمع نادي برشلونة الإسباني عشرات التقارير عن المهاجم النرويجي إرلينج هالاند، في ظل المحاولات للتعاقد معه في الصيف.

الوضع الحالي يشير إلى اقتراب مانشستر سيتي من حسم الصفقة بشكل نهائي، رغم وفاة مينو رايولا وكيل أعمال نجم بوروسيا دورتموند.

ومع ارتفاع سعر هالاند وتكاليف التعاقد معه بشكل عام، هناك بعض الأسباب الأخرى التي تجعل اللاعب بعيدًا عن كامب نو تمامًا.

لماذا قد يرفض برشلونة ضم هالاند؟

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية، عن متابعة النادي الكتالوني للمهاجم الشاب منذ تواجده بفريق مولده وصولًا بفترتيه مع سالزبورج ودورتموند.

وأوضحت أن التقارير كانت إيجابية بشكل كبير، فيما يخص قدرات اللاعب الفنية والبدنية، وإمكانياته من ناحية التهديف والتطور بشكل مستمر.

وهو ما يزيل أي شكوك ممكنة حول موهبة اللاعب، خاصة بعد تحرك برشلونة لضمه من خلال اجتماع المدرب تشافي هيرنانديز به في ميونخ.

وعلى الرغم من محاولات جوان لابورتا رئيس النادي لحسم الصفقة بمعاونة تشافي، تأتي بعض التقارير التي تثير المخاوف حول هذه الصفقة المحتملة.

ويرجع ذلك إلى الجانب الشخصي للاعب، وشغفه بالحفلات الصاخبة والسهر، مما قد يعطله تقدمه كلاعب محترف في مشروع برشلونة المستقبلي.

وجاءت الإصابات العضلية التي عانى منها الأشهر الأخيرة، لتساهم في الإضعاف من صورة هالاند في نظر إدارة النادي الكتالوني.

ماذا قدم هالاند هذا الموسم؟

رغم تعرضه لإصابة قوية بمنتصف الموسم، إلا أن رصيد صاحب الـ21 سنة التهديفي يظل مميزًا بشكل ملحوظ.

ونجح اللاعب في تسجيل 28 هدفًا في 28 مباراة لعبها مع دورتموند بكل البطولات خلال الموسم الحالي.

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