المحكمة تدينه بتهمة ارتكاب جريمة عنصرية

أدانت محكمة إنجليزية، أحد مشجعي نادي تشيلسي بتهمة ارتكاب جريمة عنصرية، تجاه جماهير توتنهام خلال المباراة الأخيرة بين الفريقين.

وكان تشيلسي ضيفًا ثقيلًا على توتنهام في نوفمبر الماضي، حيث استطاع أن يفوز البلوز بنتيجة (4-1)، على ملعب السبيرز، ضمن منافسات الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

والتقطت كاميرات المراقبة مشجعًا لتشيلسي، وهو يؤدي التحية النازية تجاه مشجعي توتنهام خلال المباراة، وهو الأمر الذي تحظره كافة مؤسسات كرة القدم حول العالم وعلى رأسها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأصدرت المحكمة، قرارًا بتغريم المشجع الإنجليزي ماديًا، مع حرمانه من دخول ملاعب الكرة في إنجلترا لمدة 3 سنوات.

يذكر أن هذه ليست القضية الأولى التي يدان فيها أحد مشجعي تشيلسي هذا الموسم، حيث قررت محكمة إنجليزية، حرمان أحد مشجعي البلوز من حضور مباريات كرة القدم لمدة 3 سنوات، بعد اعتدائه على حارس مرمى نيوكاسل يونايتد مارتن دوبرافكا، خلال مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس رابطة الأندية.