عاشق البلوز أقر بذنبه وسيدفع الثمن غاليًا

قررت محكمة إنجليزية، حرمان أحد مشجعي تشيلسي من حضور مباريات كرة القدم لمدة ثلاث سنوات، بعد اعتدائه على حارس مرمى نيوكاسل يونايتد مارتن دوبرافكا، خلال مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس رابطة الأندية.

وكان مشجع تشيلسي جوردان تشيدلي (25 عامًا)، قد اقتحم أرض الملعب فرحًا بهدف تعادل البلوز مع نيوكاسل، في الوقت الإضافي خلال المباراة التي أقيمت على ملعب ستامفورد بريدج في 19 ديسمبر الماضي، لكنه سيدفع ثمن تصرفه غاليًا وسيغيب عن رؤية فريقه في النهائي.

وقتها، حاول أحد مشرفي الملعب الإمساك بمشجع تشيلسي المتهور، لكن تشيدلي أفلت من قبضتهم واعتدى على حارس مرمى الفريق المنافس، مارتن دوبرافكا، لتوجه إليه لاحقًا تهمة الاعتداء على حارس المرمى والدخول بشكل غير قانوني إلى منطقة اللعب في مباراة لكرة القدم.

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وأقر تشيدلي أثناء مثوله اليوم الخميس أمام محكمة وستمنستر، بأنه مذنب في كلا الجريمتين، بينما وصف المدعي العام باكينهام تصرفات مشجع تشيلسي بأنها "احتفالات مفرطة"، مضيفًا: "هذه الجريمة هي في أدنى فئة الضرر".

وقال محامي الدفاع عن تشيدلي للمحكمة إنه تصرف "بدافع النشوة" و"لن يفعل شيئًا كهذا مرة أخرى أبدًا. ليس لديه أي إدانات سابقة واعترف بالادعاء في أول فرصة".

وختم: "المراجع الشخصية التي قدمناها للمحكمة مهمة للغاية، هذا الشاب لن يمثل أمام المحاكم مرة أخرى أبدًا، سجل تشيلسي هدفا، وقد تم ذلك بسبب النشوة".