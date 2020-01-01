ليس أليجري أو إنزاجي.. الاتحاد الإيطالي يمنح جائزة المدرب الأفضل لشخص آخر

ليست مفاجأة عمومًا..

تحصل بييرو جاسبريني، المدير الفني لأتالانتا، على جائزة المدرب الأفضل في الموسم الماضي من قبل الاتحاد الإيطالي لكرة القدم.

تحصل جاسبريني على هذه الجائزة ليس بالأمر المفاجئ أو الغريب، فما يُقدمه المدرب المخضرم رفقة أتالانتا هو شيء تاريخي بكل المقاييس.

ماسيميليانو أليجري، المدير الفني السابق ليوفنتوس، وكذلك سيموني إنزاجي، المدير الفني للاتسيو، كانا المرشحين أمام جاسبريني للجائزة.

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غير أن الإنجازات التي حققها صاحب الـ62 عامًا منحته الجائزة بدون تردد، حيث قاد فريقه للمشاركة للمرة الأولى في دوري أبطال أوروبا باحتلاله للمرتبة الرابعة في الدوري الإيطالي بالموسم الماضي.

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أليجري هو حامل لقب جائزة "جولدن بنش" عن آخر سنتين، كما أن مدرب يوفنتوس الحالي، ساري، كان من حققها قبله عام 2016.

أتالانتا تأهل هذا الموسم إلى ثمن نهائي دوري الأبطال في مفاجأة كبيرة، وسوف يلاقي فالنسيا في وقت لاحق هذا الشهر، إلى جانب احتلاله للمرتبة الرابعة برصيد 39 نقطة حاليًا في السيري آ.

يذكر أن جاسبريني تولى تدريب أتالانتا عام 2016 وقادهم خلال 169 مباراة تمكن من الفوز في 84 منها.