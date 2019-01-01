ليستر سيتي يستعيد نغمة الانتصارات ويفوز على وست هام

مباراة كبيرة..

استعاد ليستر سيتي نغمة الانتصارات من جديد، وحقق فوزًا هامًا على وست هام يونايتد بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب لندن في إطار الجولة العشرين من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وكان ليستر سيتي قد هُزِم في آخر مباراتين له في البريميرليج، فكانت البداية من مانشستر سيتي بثلاثة أهداف لهدف على ملعب الاتحاد، قبل أن يستضيف المتصدر ليفربول مساء الخميس الماضي في كينج باور آرينا ويُسحق برباعية نظيفة.

وعلى الرغم من غياب عدد من اللاعبين الأساسيين عن كتيبة المدرب برندان رودجرز، وعلى رأسهم جيمي فاردي، الذي غاب لولادة زوجته، إلا أن هذا الأمر لم يقف عائقًا أمام تحقيق الانتصار بأداء مقنع وممتع.

ليستر سيتي أضاع ركلة جزاء في الدقيقة 12 عبر جراي بعد تألق الحارس فابيانسكي، ولكن إيهاناتشو أدرك التقدم للضيوف في الدقيقة 40، قبل أن يُعادل بابلو فورنالس لوست هام في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول.

لكن في الشوط الثاني استطاع جراي أن يعوض ركلة الجزاء الضائعة ويحرز هدف التقدم والفوز لفريقه، ويقتنص ثلاث نقاط غالية في مشوار الثعالب من أجل مواصلة وصافة جدول ترتيب البريميرليج.

الهزيمة هي العاشرة لوست هام هذا الموسم، وقد تكون هذه المباراة هي الأخيرة للمدرب مانويل بليجريني، فالمدرب التشيلي حصل على عدد وافر من الفرص من أجل تصليح الموقف، لكن يبدو وأن الأمور قد فلتت من يديه وأصبح التغيير ضرورة ملحة.

بهذه النتيجة يرتفع رصيد ليستر سيتي إلى النقطة 42 ويستمر في المركز الثاني مستغلًا تعثر مانشستر سيتي بالأمس أمام ولفرهامبتون، في الوقت الذي تجمد رصيد وست هام فيه عند النقطة 19 ويستمر في المركز الثامن عشر.