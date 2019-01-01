فاردي يغادر قائمة ليستر سيتي لمواجهة وست هام بسبب طفله الجديد

المدرب براندن رودجرز المدير الفني لليستر سيتي يؤكد غياب فاردي عن مباراة وست هام القادمة بسبب وضع زوجته لطفلًا جديدًا.

كشف المدرب الاسكتلندي براندن رودجرز المدير الفني لفريق ليستر سيتي عن غياب لاعبه الإنجليزي جايمي فاردي عن مواجهة الفريق المقبلة أمام وست هام.

جاء هذا في تصريحات صحفية نقلتها على لسانه صحيفة "ديلي ميرور" وأكد خلالها أن اللاعب يغيب بسبب ظرف عائلي.

وقال رودجرز: "زوجة جايمي فاردي وضعت طفلًا اليوم لذلك سيكون هو معها خلال تلك الساعات، أحب أن أبارك لهما أيضًا".

ويحل فريق ليستر سيتي ضيفًا على نظيره وست هام يونايتد غدًا الأحد على ملعب الهامرز ضمن لقاءات الجولة الـ ٢٠ من الدوري الإنجليزي.

وعانى ليستر سيتي مؤخرًا من هزيمة قاسية أمام نظيره ليفربول برباعية نظيفة على ملعبه ووسط جماهيره مساء يوم الخميس.

ويحتل الثعالب في الوقت الحالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 38 نقطة بعد مرور ١٩ جولة من البطولة وبفارق 13 نقطة مع المتصدر ليفربول.

جدير بالذكر أن فاردي يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي برصيد ١٧ هدفًا سجلهم في الجولات الماضية.