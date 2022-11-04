"ليتك تحب النصر" .. رد مفاجئ وليد الفراج

الإعلامي الرياضي يتحدث عن علاقته بنادي النصر

دائمًا ما ترى جماهير نادي النصر، أن الإعلامي الرياضي وليد الفراج، يكره ناديها، خاصة بعدما خرج في بعض التصريحات التي ينتقد فيها أوضاع العالمي.

الفراج دخل في مناوشات من قبل مع جماهير النصر، التي طالبت بمقاطعته وحظر حسابه على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي، بسبب دخوله في خلافات مع الجماهير الصفراء من قبل.

أحد متابعي الفراج عبر برنامجه "أكشن مع وليد" أرسل له رسالة جاء فيها: "انت تحب الكابتن خليل الزياني من أسلوبك المليء بالحب، ليتك تحب النصر مثل حبك للزياني".

ورد الفراج قائلًا: "أحب النصر وكل الأندية، هناك (طقطقة) بعض الأحيان، ولكن هذا لا يعني أن هناك مشاعر كراهية تجاه أحد".

وتعود خلافات الفراج مع جمهور النصر إلى عام 2020، حيث انتهت الأزمة بعدما قدم اعتذارًا عبر حسابه على موقع "تويتر" لجماهير العالمي.