‎ليام ديلاب: هل اكتشف مان سيتي هولاند جديد خاص به؟

أبهر المهاجم البالغ من العمر ١٧ عامًا، بيب جوارديولا بمهارته البدنية وقدرته على تسجيل الأهداف.

بعد التألق الكبير في موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ وبعد أن أصبح نجم الموسم، يبحث كل فريق الآن عن إرلينغ هولاند الخاص به.

‎أصبحت رحلة مهاجم بوروسيا دورتموند من مراهق غير معروف إلى أحد أكثر المهاجمين خطورة في أوروبا واحدة من أهم قصص الموسم الأخير ، ويأمل المشجعون في جميع أنحاء العالم أن يكون لدى ناديهم نجم محتمل على وشك أن يخرج من صفوف أكاديميتهم. ‎في مانشستر سيتي ، هناك اعتقاد أنهم فعلوا ذلك، حيث يتشارك "هولاند الجديد" الخاص بهم في عدد من الخصائص مع ماكينة الأهداف النرويجية. اختيارات المحررين إلى ميسي: أعلم أني لست وحيدك لكنك أنت وحيدي .. لا ترحل!

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ميسي .. أسطورة برشلونة لا يؤمن بفلسفة كرويف! المزيد من الفرق ‎ليام ديلاب ، مثل هولاند ، هو ابن لاعب كرة قدم سابق في الدوري الإنجليزي الممتاز.

‎شارك والده ، روري ديلاب ، في ٣٥٩ مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ديربي كاونتي ، وساوثامبتون ، وستوك سيتي ، وسندرلاند ، وأصبح بطل خلال الفترة التي قضاها في ستوك بعد أن كان يبث الخوف بشكل كبير في دفاعات الخصم برمياته الطويلة والبينية مع اللاعب توني بوليس. ‎لقد سُئل ديلاب الصغير ، بالطبع ، عما إذا كان لوالده دور في خطواته السريعة في عالم كرك القدم. لا لم يكن كذلك؛ الشاب البالغ من العمر ١٧ عامًا هو رجل معتمد على ذاته تمامًا.

‎ويرى البعض أنه يشارك بعض المهارات نفسها التي ساعدت هولاند على التكيف بسرعة كبيرة مع لاعبين كبار على أعلى مستوى. ‎طول ديلاب الذي يزيد قليلاً عن ستة أقدام، قد تم تمييزه لقوته البدنية على مستوى الشباب ، حيث يسمح له جسمه بانتظام بالتفوق على مدافعين الخصم.

‎كما أنه يمتلك موهبة لافتة في السرعة بالإضافة إلى كونه لاعبًا ذو قدرة عالية على انهاء اللعبة عندما تقترب من المرمى، وكان بيب جوارديولا هو أحدث محبي المراهق.

‎بدأ ديلاب التدريب مع الفريق الأول للسيتي خلال الصيف للمساعدة في ملء الأرقام، لكنه دخل سريعاً في تخطيط جوارديولا للموسم الجديد بعد إثارة إعجاب الكاتالوني وفريق عمله.

‎مع خروج سيرجيو أجويرو ومن المقرر أن يغيب عن أول شهرين على الأقل من الموسم بسبب الإصابة ، تم اختيار ديلاب باعتباره المهاجم الوحيد من بين البدائل في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز ضد ولفرهامبتون.

‎على الرغم من أنه لم يصل إلى أرض الملعب في مولينو ، إلا أنه من المقرر أن يخوض مباراته الأولى مع فريقه ضد بورنموث، بعد أن اعترف جوارديولا بأنه سيضطر إلى روح الشباب في الجولات الأولى من كأس كاراباو لتجنب أن تصبح حالة الإصابة المقلقة أسوأ.

‎انضم ديلاب إلى السيتي فقط في صيف ٢٠١٩ بعد أن كان جزءًا من أكاديمية ديربي كاونتي منذ سن السابعة.

‎وترك ناديه السابق كان قرارًا صعبًا بالنسبة لديلاب على الرغم من أنه تم إثبات قدراته من خلال أدائه بقميص السيتي حتى الآن.

‎قال جاريث تايلور ، مدرب سيتي السابق تحت ١٨ عامًا ، في مارس: "لقد تحسن ليام كثيرًا منذ أن بدأت العمل معه - لقد تحسن بلا نهاية".

‎كانت هناك بعض المكونات الخام الجيدة حقًا ، لكنه عمل بجد وأحدث الفرق عندما كان الأمر مهمًا."

‎كان ديلاب هو النقطة المحورية للهجوم في فريق السيتي تحت ١٨ عامًا الذي فاز في الدوري الإنجليزي الممتاز في ٢٠١٩-٢٠٢٠، حيث سجل سبعة أهداف وقدم ستة تمريرات حاسمة في ١١ مباراة قبل أن يضع فيروس كورونا نهاية مبكرة لموسم كرة القدم للشباب.

‎كما ساعد ناديه الجديد في الوصول إلى الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب بينما فاز بأول مباراتين له مع منتخب إنجلترا تحت ١٧ عامًا بعد أن أنهى سابقًا لقب هداف بطولة مرسيدس بنز إيجه ٢٠١٩ للأندية الدولية تحت ١٦ عامًا في تركيا.

‎ربما تكون أكبر لحظة في مسيرته حتى الآن، جاءت في موطن فريق مانسفيلد تاون.

‎لعب لفريق مانشستر سيتي تحت عمر ٢١ ضد فريق مانفيلد الأول في كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة ، وسجل ديلاب هدفين وقدم تمريرة حاسمة في فوز ٣-٠ للشباب على خصوم أكبر بكثير.

‎وقال ديلاب بعد المباراة: "كان بعض اللاعبين أكبر منا بستة أو سبع سنوات ، لكنني أعتقد أننا أظهرنا لهم أنه يمكننا المنافسة".

‎"كنت متحمسًا للعب ضدهم. لقد كان طعم كرة القدم للرجال وهذا هو المكان الذي أريد أن أكون فيه للحصول على هذه الفرصة والقيام بعمل جيد سيكون فقط مفيدًا بالنسبة لي ".

‎قد يساعد اللعب ضد لاعبين أكثر خبرة ديلاب أيضًا في التعامل مع أكبر نقاط ضعفه: فتيله القصير جدًا.

بعد أربعة أيام من أدائه البطولي ضد مانسفيلد ، تم تعيينه في فريق سيتي تحت ٢٣ عامًا لمواجهة زملائه السابقين في ديربي في مباراتهم الافتتاحية في الدوري الإنجليزي.

‎سجل ديلاب هدفًا فرديًا رائعًا ليضع سيتي ٢-٠ قبل وقت قصير من نهاية الشوط الأول ، ثم حصل على بطاقتين صفراوين بعد الاستراحة تسببت بمغادرته لأرض الملعب. ساعد طرده في السماح لديربي بالرد وكسب التعادل ٣-٣.

‎بعد حصوله على ست بطاقات صفراء في ١١ مباراة تحت ١٨ عامًا الموسم الماضي، اقترح المراقبون المقربون لفريق شباب السيتي أن حماس ديلاب أمر بالغ الأهمية لأسلوب لعبه ، إلا أنه غالبًا ما يتفاقم وقد يكلفه فرص اللعب مع الفريق الأول ما لم يتعلم السيطرة عليها.

‎ومع ذلك ، فقد ساعد هذا الحماس ديلاب في شق طريقه والوصول لأفكار جوارديولا ومدربيه.

‎مع موسم قصير وجدول أعماله القادم ، يمكن أن يحقق نجوميته في وقت أقرب بكثير مما كان متوقعًا.