ليام ديلاب: هل اكتشف مان سيتي هولاند جديد خاص به؟
بعد التألق الكبير في موسم ٢٠١٩-٢٠٢٠ وبعد أن أصبح نجم الموسم، يبحث كل فريق الآن عن إرلينغ هولاند الخاص به.
أصبحت رحلة مهاجم بوروسيا دورتموند من مراهق غير معروف إلى أحد أكثر المهاجمين خطورة في أوروبا واحدة من أهم قصص الموسم الأخير ، ويأمل المشجعون في جميع أنحاء العالم أن يكون لدى ناديهم نجم محتمل على وشك أن يخرج من صفوف أكاديميتهم.
في مانشستر سيتي ، هناك اعتقاد أنهم فعلوا ذلك، حيث يتشارك "هولاند الجديد" الخاص بهم في عدد من الخصائص مع ماكينة الأهداف النرويجية.
ليام ديلاب ، مثل هولاند ، هو ابن لاعب كرة قدم سابق في الدوري الإنجليزي الممتاز.
شارك والده ، روري ديلاب ، في ٣٥٩ مباراة في الدوري الإنجليزي الممتاز مع ديربي كاونتي ، وساوثامبتون ، وستوك سيتي ، وسندرلاند ، وأصبح بطل خلال الفترة التي قضاها في ستوك بعد أن كان يبث الخوف بشكل كبير في دفاعات الخصم برمياته الطويلة والبينية مع اللاعب توني بوليس.
لقد سُئل ديلاب الصغير ، بالطبع ، عما إذا كان لوالده دور في خطواته السريعة في عالم كرك القدم. لا لم يكن كذلك؛ الشاب البالغ من العمر ١٧ عامًا هو رجل معتمد على ذاته تمامًا.
ويرى البعض أنه يشارك بعض المهارات نفسها التي ساعدت هولاند على التكيف بسرعة كبيرة مع لاعبين كبار على أعلى مستوى.
طول ديلاب الذي يزيد قليلاً عن ستة أقدام، قد تم تمييزه لقوته البدنية على مستوى الشباب ، حيث يسمح له جسمه بانتظام بالتفوق على مدافعين الخصم.
بدأ ديلاب التدريب مع الفريق الأول للسيتي خلال الصيف للمساعدة في ملء الأرقام، لكنه دخل سريعاً في تخطيط جوارديولا للموسم الجديد بعد إثارة إعجاب الكاتالوني وفريق عمله.
مع خروج سيرجيو أجويرو ومن المقرر أن يغيب عن أول شهرين على الأقل من الموسم بسبب الإصابة ، تم اختيار ديلاب باعتباره المهاجم الوحيد من بين البدائل في المباراة الافتتاحية للدوري الإنجليزي الممتاز ضد ولفرهامبتون.
على الرغم من أنه لم يصل إلى أرض الملعب في مولينو ، إلا أنه من المقرر أن يخوض مباراته الأولى مع فريقه ضد بورنموث، بعد أن اعترف جوارديولا بأنه سيضطر إلى روح الشباب في الجولات الأولى من كأس كاراباو لتجنب أن تصبح حالة الإصابة المقلقة أسوأ.
كما ساعد ناديه الجديد في الوصول إلى الدور نصف النهائي من كأس الاتحاد الإنجليزي للشباب بينما فاز بأول مباراتين له مع منتخب إنجلترا تحت ١٧ عامًا بعد أن أنهى سابقًا لقب هداف بطولة مرسيدس بنز إيجه ٢٠١٩ للأندية الدولية تحت ١٦ عامًا في تركيا.
قد يساعد اللعب ضد لاعبين أكثر خبرة ديلاب أيضًا في التعامل مع أكبر نقاط ضعفه: فتيله القصير جدًا.
بعد حصوله على ست بطاقات صفراء في ١١ مباراة تحت ١٨ عامًا الموسم الماضي، اقترح المراقبون المقربون لفريق شباب السيتي أن حماس ديلاب أمر بالغ الأهمية لأسلوب لعبه ، إلا أنه غالبًا ما يتفاقم وقد يكلفه فرص اللعب مع الفريق الأول ما لم يتعلم السيطرة عليها.