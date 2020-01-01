نوني مادويكي: نجم إيندهوفن الإنجليزي المراهق الذي رفض مان يونايتد

اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا يستعد لأول موسم كامل له في كرة القدم بعد أن ترك توتنهام وانضم لىيندهوفن في الدوري الهولندي في 2018

ليس سراً أن عدداً متزايداً من لاعبي كرة القدم البريطانيين الشباب يسعون لاستكشاف الفرص في الخارج في محاولة للمشاركة مع الفريق الأول في سن مبكر.

تولى جيدون سانشو الريادة في هذا الأمر، حيث ألهم عددًا من المراهقين لاتباع خطى نجم بوروسيا دورتموند في البوندسليجا. ومع ذلك ، فإن دوري الدرجة الأولى في ألمانيا ليس هو الدوري الوحيد الذي يوفر للشباب فرصة للتقدم.

في الدوري الهولندي، على سبيل المثال، هناك موهبة إنجليزية شابة تهدف إلى إحداث تأثير كبير في إيندهوفن هذا الموسم كما فعل سانشو خلال موسمه مع دورتموند في 2018-2019، هذا اللاعب هو نوني مادويكي.

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قال المهاجم البالغ من العمر 18 عامًا ، والذي انضم إلى إيندهوفن من توتنهام في 2018، في تصريح له مع مجلة رياضية عالمية: "لقد فتح [سانشو] أعيننا على مواهب أخرى." بعد عام ، انتقلت من توتنهام إلى إيندهوفن. الخطة التي كانت في ذهني سابقاً أصبحت الآن واقعاً يتحقق وتسير الأمور كما كنت أقصد".

"في إنجلترا ، من الصعب جدًا بالنسبة لموهبة شابة الانضمام إلى الفريق الأول ، خاصة في الأندية الأكبر حجمًا. الفرق كبيرة جدًا وهناك مساحة صغيرة للشباب. غالبًا ما يظلون في فرق إحتياطية لفترة طويلة.

"هناك القليل من التدفق أو الفرصة للاختراق. هذا مختلف تمامًا في هولندا."

بعد أن اتخذ خطواته الأولى في التقدم في التقييم مع نادي أيندهوفن قبل أن يضع فيروس كورونا نهاية مبكرة لموسم 2019-2020، يستعد مادويكي الآن للعب دور رئيسي وسط العمالقة الهولنديين.

قبل الانتقال من إنجلترا إلى القارة الأوروبية، أمضى مادويكي كامل مسيرته الكروية للشباب في توتنهام، حيث قاد فريق تحت 16 عامًا بالإضافة إلى ظهوره لأول مرة مع فريق تحت 18 عامًا عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا.

بعد أن تم اختياره أفضل لاعب في البطولة في كأس سونينلاند المرموق في ألمانيا في عام 2018، بدأ عدد من الأندية الكبرى في الانتباه إلى إمكاناته.

قدم مانشستر يونايتد عرضًا للاعب ، بينما ارتبط تشيلسي وسلتيك أيضًا بتوقيعه.

لكن إيندهوفن هو من فاز بالسباق ، مع حرص مادويكي على ضمان مشاركته مع الفريق الأول لكرة القدم عاجلاً وليس آجلاً.

قال مادويكي لصحيفة ديلي ميل من الدوري الهولندي بعد عام من وصوله إلى أيندهوفن: "هناك الكثير من اللاعبين الشباب في الفرق الأولى على مستوى عالي جداً سواء في إيندهوفن أو أياكس." لاعبون مثل فرينكي دي يونج وكل هؤلاء اللاعبين.

"اعتقدت أنني إذا كنت أرغب في الوصول إلى الفريق الأول في أسرع وقت ممكن ، فعندئذ يتعين علي الانتقال من توتنهام والحضور إلى آيندهوفن.

"طالما استمررت في فعل الأشياء التي يخبرونني بها ، أشعر أنني سأصل إلى مستوى الفريق الأول هذا في وقت أقرب على عكس ما إذا كنت قد بقيت في توتنهام."

على الرغم من احتمالية وجود فرص مع الفريق الأول ، كان على مادويكي أن يشق طريقه خلال عامين قضاها في آيندهوفن.

عند وصوله ، تم تقديمه إلى فريق تحت 17 عامًا، ولكن بعد تسجيله ثلاثة أهداف في أكبر عدد من المباريات في ديسمبر 2028، حصل على ترقية دائمة إلى فريق تحت 18 عامًا، حيث سجل أربعة أهداف أخرى في ذلك الموسم.

في موسم 2019-2020، ارتقى بلعبته إلى مستويات جديدة ، حيث سجل سبعة أهداف وقدم ثمانية تمريرات حاسمة في 11 مباراة فقط مع فريق تحت 18 عامًا خلال النصف الأول من الموسم.

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​ وأثمرت هذه الإنجازات عن مكافأته بترقية من فريق يونغ آيندهوفن، الذي يلعب في دوري الدرجة الثانية الهولندي. في ست مباريات ، سجل أربعة أهداف ، وبحلول أوائل مارس كان يغير الخزائن مرة أخرى بعد أن تم وضعه رسميًا كجزء من الفريق الأول.

بعد ظهوره ثلاث مرات كبديل في وقت سابق من الموسم ، جاءت أول مباراة رئيسية لمادويكي ضد جرونينجن في ٨ مارس ، على الرغم من أن هذه كانت آخر مباراة له في الموسم قبل أن يجبر فيروس كورونا كرة القدم في هولندا على الاختباء.

لعب الدولي الشاب الإنجليزي دوره في الفوز 1-0، وبعد يومين وقع عقدًا جديدًا سيبقيه في النادي حتى عام 2024، على الرغم من الاهتمام المتزايد من قبل أرسنال ومانشستر سيتي ولايبزيج وفالنسيا و ولفرهامبتون منذ الإنتقالات الشتوية السنوية.

فضل السرعة والمهارة واللياقة البدنية ، قضى مادويكي معظم حياته المهنية الشابة في اللعب كجناح أو مهاجم عريض يتدخل من الجهة اليمنى إما لتسجيل الأهداف أو صنعها.

ومع ذلك ، وصل مدرب إيندهوفن الجديد روجر شميدت إلى ملعب فيليبس ستاديون بخطة للعب ٤-٤-٢ ، مما يعني أنه إذا كان مادويكي سيكسب المزيد من الفرص ، فعليه الآن تكييف أسلوب لعبه ليصبح مهاجمًا مركزيًا.

لقد بدأ بداية مثالية خلال فترة ما قبل الموسم ، حيث سجل ثلاثية في الشوط الأول ضد إس سي فيرلي من الدوري الأدنى والتي تضمنت تسديدة فردية مذهلة لتأمينه كرة المباراة.

وقال شميت لصحيفة دي تليخراف بعد أداء مادويكي الرائع في اللمسات الأخيرة: "لست متفاجئًا. لقد سجل بالفعل الكثير من الأهداف في التدريبات. إنه يشعر بالراحة في خط الهجوم ولا يجب أن يكون جناحًا".

"توقيت نوني غالبًا ما يكون جيدًا جدًا ولديه شعور جيد بوجود مساحة خالية.

"أنا أيضًا سعيد جدًا بعقليته. إنه مقاتل جيد وقادر على قراءة الموقف".

لاعب خط وسط آيندهوفن السابق تومي فان دي ليجتي متحمس لما يمكن أن يقدمه مادويكي في دوره الجديد المحتمل ، حيث قال لأومروب برابانت: "إنه سريع ولديه القدرة على خداع خصمه. إنه يجلب الإبداع وهو نشيط للغاية في أفعاله. هذا ما يحتاجه إيندهوفن.

"نعم ، إنه شاب ، لكن العمر لا يهمني. لقد أظهر نفسه في فترة الإعداد للموسم الجديد ، لذا سأمنحه الفرصة لإثبات نفسه في المباريات الكبيرة أيضًا."

على الرغم من أن مادويكي لم يتم تضمينه في التشكيلة الأساسية لشميدت في المباراة الافتتاحية لنادي إيندهوفن أمام جرونينجن يوم الأحد، إلا أنه أثبت نفسه بالتأكيد بعد أن خرج من مقاعد البدلاء في الشوط الثاني.

صنع المراهق لعبتين لإحراز الأهداف وساهم في الفوز بنتيجة 1-3، ولن يمر وقت طويل بالتأكيد قبل أن يكسب بدايات منتظمة بعد أكثر من عامين فقط من اتخاذ القرار الأكبر في مسيرته الكروية.

قال مادويكي قبل 13شهرًا: "أردت أن أكون في الفريق الأول في سن صغيرة بقدر الإمكان ، في سن 17 أو 18عامًا. هذا غير ممكن في نادٍ مثل توتنهام - لا يمكنك رؤية الصورة إلا في سن 20.

"هذا هو السبب في أنني اخترت آيندهوفن قبل عامين وما يحدث الآن مع كل الفرص التي أتيحت لي هو بالضبط ما كان يدور في ذهني في ذلك الوقت.

"لقد أثبت خياري أنه الاختيار الصحيح."