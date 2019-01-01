توتنهام يحسم صفقة سيسينيون قبل نهاية السوق

بعد التوصل لاتفاق نهائي مع فولهام على ضم النجم الشاب

اقترب نادي توتنهام الإنجليزي، من حسم التعاقد مع ريان سيسينيون جناح فولهام، خلال الساعات القليلة القادمة من فترة الانتقالات الصيفية.

صاحب الـ19 عاماً يعتبر من الأهداف الرئيسية لدى المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، لاقتناع الأرجنتيني الكبير بقدراته الفنية.

شبكة "سكاي سبورتس" البريطانية، أكدت توصل توتنهام لاتفاق مع فولهام على ضم صاحب الـ19 عاماً.

ومن المتوقع الإعلان بشكل رسمي عن الصفقة، قبل إغلاق سوق الانتقالات في إنجلترا مساء غداً الخميس.

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وكان سيسينيون قد نجح في تسجيل هدفين وصنع 6 آخرين، في 35 مباراة لعبها مع فولهام بالدوري الإنجليزي الموسم الماضي.

ومن ناحية أخرى يستعد توتنهام للإعلان عن ضم جيوفاني لو سيلسو لاعب وسط ريال بيتيس بـ55.5 مليون جنيه إسترليني.