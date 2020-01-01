لويس فيجو: فيرنانديش لن يكون رونالدو أو كانتونا

فيجو أشاد بصفقة يونايتد الجديدة

أشاد لويس فيجو أسطورة منتخب البرتغال، بصفقة تعاقد مانشستر يونايتد الإنجليزي مع اللاعب البرتغالي الأخر برونو فيرنانديش.

مانشستر يونايتد تعاقد مع اللاعب برونو فيرنانديش قادماً سبورتنج لشبونة البرتغالي، في يناير الماضي مقابل 46 مليون يورو.

وقال فيجو في تصريحات لشبكة "سكاي سبورت": "إنه لاعب رائع للغاية ولكن عليهم أن يعلموا بأنهم تعاقدوا مع لاعب وسط وليس مهاجم حتى لا يضعوا الضغط عليه".

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لاعب البرتغال التاريخي يرى أن برونو لن يكون كريستيانو رونالدو أو إيريك كانتونا مع الفريق، هو مختلف عنهم بالطبع لأنه لا يلعب في المنطقة الهجومية مثلهم.

وأضاف: "دائرة اللاعبين المتميزين في الوقت الحالي ليست كبيرة ولكن عليك في بعض الوقت أن تتعاقد مع لاعبين بشكل مفاجئ".

وأردف: "لدي أمل كبير في أن يتكيف سريعاً في الدوري الإنجليزي، سيكون إفادة له ولمانشستر يونايتد في مختلف البطولات".

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فيجو يرى أن برونو هو واحد من أفضل اللاعبين في البرتغالي ويضيف الكثير من الفعالية لتشكيل المنتخب، وهو ما يتوقع أن يفعله رفقة مانشستر يونايتد.

فيرنانديش شارك في أول مباراة له بالكامل مع مانشستر يونايتد أمام ولفرهامبتون في المباراة التي انتهت بالتعادل السلبي بين الفريقين.

مانشستر يونايتد يواجه تشيلسي اليوم في الجولة 26 من البريميرليج على ملعب ستامفورد بريدج معقل البلوز، من أجل تقليص الفارق مع الفريق اللندني صاحب المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا.