سولشاير يهاجم مينو رايولا وكيل أعمال بوجبا

الأمور اشتعلت بين سولشاير ورايولا

هاجم أولي سولشاير مدرب مانشستر يونايتد الإنجليزي، مينو رايولا وكيل أعمال لاعب الفريق الفرنسي بول بوجبا.

رايولا كان قد أثار الجدل قبل يومين بسبب تصريحاته حول مستقبل بول بوجبا مع الفريق في الفترة المقبلة.

وكيل أعمال بوجبا كان قد قال إن لاعبه غير سعيد رفقة يونايتد لعدم حصول الفريق على بطولات واعترف بالحديث مع يوفنتوس الإيطالي للانضمام إليه الصيف المقبل.

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وقال سولشاير في تصريحات غاضبة نقلتها مجلة ليكيب الفرنسية: "على رايولا أن يعلم أن بوجبا يلعب ضمن صفوف مانشستر يونايتد وليس لدى رايولا عليه أن يعلم ذلك".

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وأضاف: "لم أجلس مع بوجبا لأخبر وكيله عن إصدار مثل تلك التصريحات لكن عليه أن يتوقف، هو يتعامل مع واحد من أكبر أندية العالم".

سولشاير أكد أنه لم يتحدث مع رايولا ولن يتحدث معه حول أي شيء.

واختتم:" بوجبا عانى من الإصابات كثيراً هذا الموسم عليه أن يعمل بجد ويقاتل من أجل العودة واللعب مع الفريق، لقد بدأ في الجري ونأمل في رؤيته قريباً في الملعب.

بوجبا يغيب عن مانشستر يونايتد منذ ٢٦ ديسمبر الماضي منذ أخر مشاركة له أمام نيوكاسل في المباراة التي انتهت بفوز يونايتد برباعية مقابل هدف.