لويس سييرا يصل جدة ويقود مران الاتحاد اليوم

سييرا سيبدأ مشواره مع نادي الاتحاد من اليوم

فيسبوك تويتر ماجد جزر

وصل منذ قليل المدير الفني التشيلي لويس سييرا إلى جدة، من أجل بداية مشوار جديد مع نادي الاتحاد خلال الفترة المقبلة.

إدارة العميد الاتحادي كانت قد أعلنت عن إقالة المدير الفني الكرواتي سلافين بيليتش، بسبب سوء نتائج الفريق، وأعادت المدير الفني التشيلي لقيادة الفريق من جديد.

وكشفت التقارير أن سييرا سيبدأ مشواره مع نادي الاتحاد سريعاً، حيث من المنتظر أن يقود مران الفريق مساء اليوم.

الاتحاد الآسيوي يعتمد ملعب كربلاء الدولي بالعراق كملعب محايد لمواجهة النصر وأصفهان الإيراني بدور المجموعات من دوري أبطال آسيا✔️ pic.twitter.com/uhExG6UC48 — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 26, 2019

ويبدأ سييرا المهمة مع نادي الاتحاد بمواجهة نارية أمام الأهلي في ديربي جدة، وبعدها بثلاثة أيام مطلوب منه افتتاح المشوار القاري بأفضل طريقة ممكنة حينما يستقبل الريان القطري، ضمن الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا.

ورحل سييرا عن الاتحاد بعد تتويجه بكأس الملك في نهاية الموسم الماضي، قبل أن يتولى تدريب فريق شباب الأهلي الإماراتي، الذي أقاله في منتصف الموسم لسوء النتائج.

مليون دولار من إدارة الاتحاد للتشيلي سييرا حتى نهاية الموسم

ويعد سييرا المدرب الثالث للاتحاد خلال الموسم الجاري، بعد الأرجنتيني رامون دياز، والكرواتي سلافان بيليتش.