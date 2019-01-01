مليون دولار من إدارة الاتحاد للتشيلي سييرا حتى نهاية الموسم

أبلغ المدير الفني التشيلي إدارة الاتحاد بتعليق تحديد الرباعي الأجنبي الذي سيشارك مع العميد في دوري أبطال آسيا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشفت تقارير صحفية سعودية عن القيمة التي سيحصل عليها المدير الفني التشيلي لويس سييرا، مدرب فريق الاتحاد لكرة القدم، حتى نهاية الموسم من أجل إنقاذ الفريق.

إدارة الأهلي أعلنت عن رحيل المدير الفني سلافين بيليتش والتعاقد مع سييرا من أجل محاولة إنقاذ الفريق فيما تبقى من مباريات بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

التقارير أوضحت أن سييرا سيحصل على مليون دولار قيمة العقد الذي وقعه في دبي الإماراتية، تمهيداً لقيادته العميد حتى نهاية الموسم.

هكذا عبر نادي الوصل الإماراتي عن شكره عقب الخروج من كأس زايد للأندية الأبطال أمام الأهلي

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(📸:@ALAHLI_FC ) pic.twitter.com/6amUrltJaJ — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 25, 2019

وفي إطار أخر، أبلغ المدير الفني التشيلي إدارة الاتحاد بتعليق تحديد الرباعي الأجنبي الذي سيشارك مع العميد في دوري أبطال آسيا، إلى الخميس المقبل.

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ويبدأ سييرا المهمة مع نادي الاتحاد بمواجهة نارية أمام الأهلي في ديربي جدة، وبعدها بثلاثة أيام مطلوب منه افتتاح المشوار القاري بأفضل طريقة ممكنة حينما يستقبل الريان القطري، ضمن الجولة الأولى لمباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا.