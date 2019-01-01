لويس سواريز قد يعود إلى أياكس

تعرف على مستقبل المهاجم الأورجوائي حال رحيله عن برشلونة

أكد مارك أوفرمارس، المدير الرياضي لأياكس الهولندي، أنّ لويس سواريز، مهاجم برشلونة، قد يعود إلى أمستردام خلال الفترة المقبل.

سواريز لعب لأياكس بين 2007 حتى 2011 قبل الانتقال إلى ليفربول الإنجليزي.

وقال أفرمارس في تصريحات إلى VTV Uruguay: "سواريز قد يعود إلى أياكس، الباب دائمًا مفتوح له وأتمنى أن يوافق برشلونة على مغادرته".

وتابع: "لا، بالطبع أمزح. ولكن لو أنّ سواريز موافق على العودة إلى أياكس سوف أذهب إلى برشلونة والتحدث معه وإتمام الصفقة".

لاعب برشلونة وأرسنال السابق أشار إلى أنّ أهم ما يميز سواريز هو عقليته التي تبحث دائمًا عن الفوز ورغبته في تسجيل المزيد من الأهداف، مؤكدًا أنّه أحد أفضل اللاعبين في العالم.

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وواصل: "من الهام لبرشلونة التعاقد مع لاعب مثل فرينكي دي يونج بموهبته الكبيرة وسنه الصغير وقد يصبح في المستقبل مثل تشافي أو إنييستا. الفريق بحاجة لدمج مواهبه بلاعبين من أنديه أخرى".

واختتم: "دي يونج ليس ميسي، لأنّه لا يوج سوى ميسي واحد فقط، لكن اللاعب قادر على التأقلم على فلسفة البلوجرانا وسوف استمتع كثيرًا بمشاهدته معهم في الموسم المقبل".

دي يونج انضم إلى برشلونة مقابل 75 مليون يورو على أنّ يبدأ مع الفريق في الموسم المقبل.