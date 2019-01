رسمياً - برشلونة يعلن التعاقد مع فرينكي دي يونج

أعلن نادي برشلونة الإسباني، اليوم الأربعاء، عن التعاقد بشكل رسمي مع لاعب الوسط الهولندي فرينكي دي يونج.

برشلونة أصدر بياناً رسمياً على موقعه، ليؤكد أن اللاعب سينضم للفريق قادماً من نادي أياكس أمستردام.

ووقع الهولندي الشاب على عقد مدته 5 سنوات مع النادي الإسباني، على أن ينضم بشكل رسمي في يوليو 2019.

وهو ما يعني أن اللاعب سيكمل ما تبقى من الموسم الحالي مع فريقه أياكس.

وأوضح الموقع الرسمي لبرشلونة أن قيمة الصفقة وصلت إلى 75 مليون يورو بالإضافة إلى 11 مليون متغيرات.

وتأتي صفقة صاحب الـ21 عاماً بعد عمل شاق من جوزيف ماريا بارتوميو رئيس النادي الكتالوني الذي سافر هولندا لإغلاق الصفقة بنفسه.

ووفقاً لتقارير صحفية فإن راتب دي يونج مع برشلونة سيصل إلى 10 مليون يورو سنوياً و6 مليون آخرين كحوافز إضافية.

ويتفوق بذلك برسا على نظيره الفرنسي باريس سان جيرمان، بعد صراع طويل منذ بداية الميركاتو الشتوي الحالي.

With the arrival of Frenkie De Jong we add talent, youth and Barça style to our sporting project. We are convinced that he will be a key part of our team for years to come. Welcome, Frenkie! pic.twitter.com/9HCHmrlqvj