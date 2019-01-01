لويس سواريز.. الرقم 9 المستقبلي في بوكاجونيورز؟

جريزمان قد يطيح بسواريز من برشلونة إلى بوكاجونيورز

أشارت عدة مصادر صحفية في إسبانيا أن المهاجم الأورجوياني لويس سواريز بات هدفًا بالنسبة لإدارة بوكاجونيورز الأرجنتيني ليصبح مهاجم الفريق القادم.

وكان سواريز قد بدأ يخرج من حسابات برشلونة فيما يخص المستقبل مع تقدمه في العمر وهبوط مستواه الذي جعل الفريق الكتالوني يبحث عن مهاجم جديد.

وفي الوقت الذي تم التعاقد فيه مع أنطوان جريزمان، يتم وضعه على الجناح نظرًا لاقتناع المدرب إرنستو فالفيردي بالمهاجم الأوروجوياني كمهاجم صريح.

ونتيجة لذلك، يفكر بوكاجونيورز في تقديم عرض للتعاقج مع لويس سواريز ليكون مهاجم الفريق المستقبلي بعد اقتراب اعتزال كارلوس تيفيز.

وفي الوقت الحالي، يبدو رحيل لويس سواريز عن صفوف برشلونة ممكنًا خاصة بعد ما لمح في بداية الموسم أنه تقدم في العمر وأن برشلونة يحتاج إلى مهاجم شاب للمستقبل.

وفي الوقت الحالي، هناك العديد من الأسماء المقترحة بخصوص مهاجم برشلونة المستقبلي، أبرزها الدولي الأرجنتيني ونجم إنتر لاوتارو مارتينيز.

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يذكر أن برشلونة يعاني هذا الموسم من تذبذب الأداء والنتائج، مما يعزز من فرضية أن يكون هذا هو الموسم الأخير للمدرب إرنستو فالفيردي.