تركي آل الشيخ يلتقي ميسي ويعرض عليه الانتقال لألميريا

كواليس مقابلة ميسي لتركي آل الشيخ وكيف يمكن أن ينضم ليو لألميريا

قابل وزير الترفيه السعودي ومالك نادي ألميريا نجم نادي برشلونة وقائد المنتخب الأرجنتيني ليونيل ميسي في العاصمة السعودية الرياض.

ويتواجد ميسي في الرياض خلال الفترة الحالية رفقة المنتخب الأرجنتيني استعدادًا للمواجهة أمام نظيره البرازيلي مساء اليوم الجمعة في مباراة ودية.

واستضاف المستشار تركي آل الشيخ ليونيل ميسي في منزله مساء أمس، ودار بينهما حديث طويل، مازحه فيه مالك نادي ألميريا بأن ينضم إلى النادي مستقبلًا.

وقال تركي آل الشيخ لميسي "نلتقي في ألميريا الموسم المقبل" في ممازحة بينهما إشارة للتعاقد مع ليونيل ميسي خلال الصيف المقبل.

وأضاف تركي: "سأتعاقد معك بعد 5 سنوات من الآن، حتى يكون سعرك أرخض من الوقت الحالي" وسط ابتسامات متبادلة بينه وبين ميسي.

وتواجد في هذا اللقاء المدير الرياضي لألميريا داريو دودري الذي مازح مشجعي النادي عبر حسابه على تويتر من خلال نشر الصورة التي تجمعه مع ميسي وتركي آل الشيخ معلقًا "التوقيع الجديد في الشتاء" مما لقي رواجًا كبيرًا نظرًا لعنصر المفاجأة في الأمر.

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يذكر أن تركي آل الشيخ قد قابل العديد من المدربين الكبار خلال الفترة الماضية أبرزهم مورينيو وكيكي سيتيان وأيتور كارانكا وجوتي وغيرهم.