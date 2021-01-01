لويس بيت: دينامو خط وسط تشيلسي على وشك الظهور مع الفريق الأول

كان لويس بيت صاحب الـ 18 عامًا يثير الإعجاب باستمرار في أكاديمية البلوز، إذ لديه قدرة رائعة على الاستحواذ بالكرة وتنفيذ رائع للركلات الثابتة.

من أصعب اللحظات على لاعبي كرة القدم الشباب، على مر السنين عندما يضع مسؤولو الأكاديمية اعتبارات، ويختارون أي اللاعبين يجب الاحتفاظ بهم والتقدم لفئة سنية أعلى.

لويس بيت صاحب الـ 1.68 متر، كان من الممكن أن يغفر وينسى الضغط الواقع عليه، إن كان يعرف ما يتجه إليه وهو يشق طريقه عبر مختلف الفئات في أكاديمية تشيلسي.

ولكن ما يفتقد إليه لاعب خط الوسط، من اللياقة البدنية عوضه بموهبته الرائعة في التعامل مع الكرة، وتعلم استخدام صغر حجمه لصالحه عند المواقف الفردية مع لاعبي الخصم.

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والآن بعد أكثر من شهرين بقليل من الاحتفال بعيد ميلاده الثامن عشر، يقترب لويس بيت من أول ظهور له مع الفريق الأول، حيث من المحتمل أن تمنحه مباراة الدور الثالث لكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد أمام فريق موريكامب، فرصة لإظهار قدراته لمدربه فرانك لامبارد.

ويعد هذا خطوة كبيرة في رحلة بيت في تشيلسي، والتي بدأت عندما كان يبلغ من العمر ثماني سنوات، لفت الأنظار أثناء لعبه لفريق فوتسكراي لايونز في سيدكوب، في منطقة تقع جنوب شرق لندن.

وقال كريس سبرينج، مدرب بيت في فوتسكراي، لموقع جول: "كان صغيرًا جدًا على اللعب في البداية ولعب لمدة عام، لقد كان لاعبًا جيدًا حقًا، كان أصغر قليلا من الآخرين، ولديه قدم يسرى جميلة لقد كان مثل السوط، كان سريعًا حقًا ".

وواصل: "قام تشيلسي بمتابعته من خلال عدد من المباريات، ولكن بشكل خاص أمام باركوود إف سي وحينها تعرضنا للهزيمة، ولكن جاء كشافو البلوز إلينا ورأوا كم هو جيد بقدميه وكيف يتبع التعليمات، والتي يمكن أن تكون نادرة مع الأطفال الصغار. "

وطالما ظهر بيت بأنه يمتلك الموهبة المطلوبة لتحقيق المطلوب، لكنه برز حقًا في موسم 2017-18 عندما قاد فريق تشيلسي تحت 15 عامًا للفوز بالثلاثية.

خلال هذا الموسم، لفت انتباه جودي موريس، الذي كان في ذلك الوقت مدربًا للأكاديمية في النادي وأصبح مساعد لامبارد مع الفريق الأول.

كان موريس لاعب وسط ضئيلًا ولكن كان عنيدًا خلال مسيرته في اللعب، وقد أشرف على صعود بيت فورًا إلى فئة أعلى، مع استمرار الشاب في الظهور لأول مرة تحت 18 عامًا عندما كان يبلغ من العمر 15 عامًا.

بعد أكثر من عام بقليل، ومع عودة موريس للنادي بعد انتقاله إلى ديربي كاونتي للعمل مع لامبارد خلال عامه التدريبي في التشامبيون شيب، تم استدعاء بيت للتدرب مع الفريق الأول قبل موسم 2019-20.

وعلى الرغم من أنه لم يظهر حتى الآن مع الفريق الأول، ولكن كان قد تم اختياره في قائمة البدلاء ضد كل من شيفيلد يونايتد وبايرن ميونيخ في نهاية الموسم الماضي حيث زاد لامبارد من قائمة الفريق بسبب فيروس كورونا.

عاد بيت، الذي كان لاعبًا بارزًا في فريق تحت 23 عامًا للنادي، إلى الفريق الأول من جديد قبل مواجهة مع موريكامب.

إذا شارك بيت في مباراة الغد، فمن المحتمل أن يحصل على الإعجاب الذي يمنحه المزيد من الفرص قبل انتهاء الموسم نظرًا للعدد الهائل من خيارات خط الوسط المتاحة أمام لامبارد.

اقتحم عدد من اللاعبين الشباب، فريق لامبارد على مدار الثمانية عشر شهرًا الماضية، ويدخل بيت الآن معركة لإثبات قدرته على الانضمام إليهم، وأن يصبح مثلهم.

سينتهي عقد بيت الحالي مع تشيلسي في نهاية موسم 2021-22، وعلى الرغم من أن الفريق متردد في خسارة لاعب منتخب إنجلترا للشباب، إلا أن هناك اقتناع أنه يحتاج إلى أن يتم دمجه مع الفريق الأول عاجلاً وليس آجلاً.

فشل نادي ويمبلدون من قبل في محاولة للتعاقد معه على سبيل الإعارة لمدة موسم خلال الصيف الماضي، ومن جانبه يؤكد موقع جول أن عددًا من الأندية قد استفسرت عن التعاقد مع بيت خلال الأشهر الأخيرة.

ونظرًا لقدرته على الضغط ومهارته الرائعة في تنفيذ الكرات الثابتة، فمن المفهوم، مقارنة أسلوب لعبه بلعب جاك ويلشير لاعب أرسنال السابق.