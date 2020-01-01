لويز مستعد للتضحية بمركزه مع أرسنال لصالح ماري

العلاقة بين لويز وماري ستكون رائعة في أرسنال

رحب البرازيلي دافيد لويز مدافع أرسنال ، بمواطنه بابلو ماري المنضم حديثاً للجانرز، مشيراً إلى أنه مستعد لتغيير مركزه في دفاع الفريق لصالح ماري.

وانضم ماري صاحب الـ 26 عاماً إلى صفوف، أرسنال خلال فترة الانتقالات الشتوية، قادماً من فلامنجو البرازيلي على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بنهاية الموسم.

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ولم يشارك ماري مع أرسنال حتى الآن، إذ يعمل على استعادة لياقته البدنية ومن المتوقع أن يشارك عقب فترة الراحة الشتوية أمام نيوكاسل يوم الأحد القادم.

وقال لويز في تصريحات صحفية: "أريد دائماً اللعب، بالطريقة التي يريدها المدرب لا يهم المركز، الجميع يعلم أنني لعبت في الكثير من المراكز في حياتي المهنية لذا أنا مستعد دائماً".

وواصل: "من الجيد أن يكون لديك فريق يضم العديد من اللاعبين المميزين، نحن نلعب كل أسبوع".

وتحدث دافيد لويز عن مواطنه ماري وقال: "إنه لاعب رائع، لقد كان من دواعي سروري أن أراه يقدم مستويات رائعة في البرازيل أتمنى أن يساعدنا هنا".

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وأضاف: "لقد كان رائعاً تحت قيادة جيسوس الذي أعتبره واحد من أفضل المدربين في العالم، لقد تواصلت معه وأخبرني أن أرحب بماري بأفضل طريقة".

جدير بالذكر أن أرسنال يقيم معسكراً في الوقت الحالي بدولة الإمارات، استعداداً لاستئناف مباريات البريميرليج والدوري الأوروبي بداية من الأسبوع القادم.