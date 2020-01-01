لويز فيليبي: اهتمام برشلونة يُثيرني

هل ينتقل إلى العملاق الكتالوني؟

أعرب لويز فيليبي، لاعب لاتسيو، عن سعادته باهتمام برشلونة بالحصول على خدماته في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة، ولكنه أكد على أن تركيزه منصب حاليًا على مسيرته مع النادي الإيطالي.

ومن المعروف أن برشلونة يسعى لدعم مركز قلب الدفاع في ظل تراجع مستوى جيرارد بيكيه والإصابات المتتالية التي تداهم صامويل أومتيتي في آخر سنتين.

لويز فيليبي هو أحد أبرز لاعبي لاتسيو على مدار الثلاثة مواسم الأخيرة في الأولمبيكو، حيث خاض 78 مباراة في مختلف المسابقات وكان من أهم عوامل وصول كتيبة إنزاجي لصدارة السيري آ قبل التوقف بسبب فيروس كورونا.

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صاحب الـ23 عامًا عقّب على اهتمام النادي الكتالوني به وقال "اهتمام برشلونة بالطبع يُثيرني، فهذا يعني أنني أقوم بعمل جيد والنوادي الكبيرة تترقب.".

كما أضاف "أي شخص يعرفني يعرف أنني هادئ ولا أنسحب بسهولة. يجب أن أبقى مركزًا وأبذل قصارى جهدي من أجل لاتسيو الذين أعطوني الثقة والدعم منذ اليوم الأول.".

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وأتم "هدفي الرئيسي هو تمثيل منتخب البرازيل في كأس العالم والأولمبياد، سأبذل قصارى جهدي لتحقيق ذلك مع احترامي لكل الزملاء. أعتقد أن قرار تأجيل الأولمبياد كان صحيحًا، لست خبيرًا ولكنه يتسم بالعدالة حقًا.".

يذكر أن الأولمبياد سوف تُقام في صيف 2021 بدلًا من الصيف المقبل بسبب فيروس كورونا، في الوقت الذي تم تأجيل فيه كأس الأمم الأوروبية أيضًا لصيف 2021.