توديبو مطلوب في إيطاليا وقرار رحيله بيد سيتين

لاعب برشلونة المعار إلى شالكه قد ينضم إلى روما

أصبح مستقبل جان كلير توديبو، لاعب برشلونة المعار إلى شالكه، معلقًا، إذ قد يعود المدافع إلى صفوف النادي الكتالوني بنهاية الموسم الجاري.

توديبو يتواجد على سبيل الإعارة مع شالكه مع أحقية شراء تصل إلى 25 مليون يورو، ولكن التوقف الذي حدث بسبب وباء كورونا قد يؤدي إلى عودة اللاعب.

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وقد يرحل اللاعب الفرنسي في سوق الانتقالات الصيفية إلا أنّ القرار يعود إلى المدرب كيكي سيتين إن كان يفضل الاحتفاظ به أو بيعه.

وقالت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية إنّ توديبو مطلوب في الدوري الإيطالي من روما وكذلك ميلان، كما ترغب أندية ساوثامبتون وواتفورد وإيفرتون وباير ليفركوزن وموناكو في التعاقد مع اللاعب.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ برشلونة مستعد للتخلي عنه مقابل 20 إلى 25 مليون يورو، ولذلك تبقى الأفضلية لنادي شالكه إن أراد تفعيل بند أحقية الشراء.

وفي حال لم يتم تفعيل بند أحقية الشراء وعاد توديبو إلى برشلونة، فإن قرار بيعه في يد المدرب سيتين، وفي حال التخلي عنه فقد يتم تصعيد رونالد آريخو من الرديف مع منحه الجنسية الإسبانية.

وقد يتجه برشلونة للتعاقد مع مدافع في ظل تكرار إصابات صامويل أومتيتي منذ فوزه بكأس العالم مع فرنسا قبل عامين.