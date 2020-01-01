لويز: الفوز على مانشستر سيتي؟ علينا أن نتواضع أمام هذه الفرق

تعرف على تصريحات لويز عقب الفوز على مانشستر سيتي

أكد دافيد لويز، مدافع آرسنال، أنّ فريقه احتاج للتواضع لأجل تجاوز مانشستر سيتي في كأس الاتحاد الإنجليزي مشيرًا إلى أنّه اعتاد على الانتقادات.

لويز قدّم مباراة مميزة أمام مانشستر سيتي وحرم مهاجمي المنافس من تسجيل أي هدف لتنتهي المباراة بثنائية نظيفة للمدفعجية.

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وينتظر آرسنال معرفة الفائز من مانشستر يونايتد وتشيلسي ليلعب أمامه في النهائي يوم 1 أغسطس المقبل.

وقال لويز في تصريحات عقب المباراة: "لقد كانت نتيجة رائعة أمام أحد أفضل الفرق في العالم. كنا متواضعين وفهمنا الطريقة التي نحتاجها للفوز بالمباراة ونجحنا في استغلال كل فرصة متاحة للتهديف".

وتابع: "لدينا مدرب رائع واحتجنا الوقت لكي نتطور، فلا أحد يتحول من 0 إلى 100 بقفزة واحدة. الروح لدينا عالية ونحن سعداء بالأداء والنتيجة ونستحق التواجد في النهائي".

اللاعب البرازيلي أشار إلى أنّ الفريق دافع ككتلة واحدة والجميع كان في أفضل أحواله، مشيرًا إلى أنّ مانشستر سيتي أفضل بمراحل من الجانرز ولكن بالتواضع والعمل الجاد كل شيء وارد.

واختتم: "الانتقادات؟ إنها جزء من كرة القدم وأنا أتفهم ذلك ولكني أحاول في كل مباراة أن أظهر بشكل أفضل والعمل لأجل الفريق. نحن في النهائي الآن وسوف نقاتل للفوز باللقب لأن هذا الفريق يستحق العودة لمنصات التتويج".

جدير بالذكر أنّ مانشستر سيتي تلقى أول خسارة أمام آرسنال بعد 7 مباريات كاملة دون هزيمة.