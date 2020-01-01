لونجليه يوضح مستقبله مع برشلونة

رغبته واضحة للجميع..

أعرب كليمون لونجليه، لاعب برشلونة، عن عزمه الاستمرار مع النادي الكتالوني في الموسم المقبل، في الوقت الذي أكد فيه على تفهمه للعب صامويل أومتيتي مؤخرًا مقابل وجوده على دكة البدلاء.

لونجليه كان من ضمن الدعائم الرئيسية في كتيبة إرنستو فالفيردي هذا الموسم نتيجة لإصابات أومتيتي، وحتى عندما عاد مدافع ليون السابق ظلّ على مقاعد البدلاء في ظل تألق مواطنه حينها.

لكن مع وصول كيكي سيتين تغيرت الأمور كثيرًا، فآثر مدرب ريال بيتيس السابق أن يعتمد على أومتيتي رغم تراجع مستواه، لكن هذا لا يُقلق لونجليه كثيرًا.

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الدولي الفرنسي في تصريحات للصحافة قال "هناك عدة أسباب للتواجد على دكة البدلاء، أومتيتي كان جيدًا عندما لعب أيضًا مع قدوم مدرب جديد أعيد توزيع الأوراق داخل الفريق".

وأضاف "لقد لعبت كثيرًا أيضًا، أنا وأومتيتي متشابهان للغاية، ولكني لم ألعب الكلاسيكو وهذا كان مخيبًا للآمال بالنسبة لي ولكنه جزء من حياة لاعب كرة القدم، أستعد جيدًا على أمل اللعب بانتظام شديد".

أما عن مستقبله قال "أنت لا تعرف حقًا كيف سيكون المستقبل عندما تكون لاعب كرة قدم، ولكنني آمل أن أكون في برشلونة الموسم المقبل".

وأتم "الأمر سيعتمد على ما سيحدث في سوق الانتقالات، إنها فترة خاصة للأندية ونحن بآمان ولكن كما قلت، أنا أتمنى البقاء هنا".

يذكر أن لونجليه انضم إلى برشلونة في صيف 2018 قادمًا من إشبيلية نظير 35 مليون يورو، وقد مثّل البلوجرانا هذا الموسم في 29 مباراة محرزًا ثلاثة أهداف في مختلف المسابقات وقبل التوقف بسبب فيروس كورونا.