لومير يحسم مصيره مع النجم الساحلي الأسبوع المقبل

لومير قد يرحل عن النجم الساحلي قبل الموسم المقبل

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم الأحد، عن مصير الفرنسي روجيه لومير المدير الفني للنجم الساحلي التونسي خلال الموسم المقبل.

وكان لومير قد قاد النجم الساحلي لمباراة نصف نهائي كأس الكونفدرالية قبل أن يودع المنافسات على يد الزمالك الذي توج بالبطولة.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية تونسية، أن لومير ينوي عقد جلسة مع مجلس إدارة النجم الساحلي التونسي من أجل حسم مصيره.

وأشارت التقارير أن الجلسة ستكون خلال الأسبوع المقبل لحسم مصيره مع النجم بقبول عقد التمديد والبقاء أو الرحيل عن "ليتوال".

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وأكدت بعض الصحف التونسية أن من الصعب استمرار لومير مع النجم الساحلي التونسي في الموسم المقبل وأن هناك ترشيحات في حال رحيله.