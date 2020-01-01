لوكا سوتشيتش: موهبة ريد بول الجاهزة للانفجار في سالزبورج

لاعب خط الوسط الكرواتي البالغ من العمر 18 عامًا لوكا سوتشيتش قد لعب بالفعل وسجل مع الفريق الأول لبطل الدوري النمساوي سالزبورج وهو جاهز للانفجار

على الرغم من جميع الانتقادات المتعلقة بالملكية، ليس هناك شك في أن مجموعة ريد بول هي من بين الأفضل في العالم عندما يتعلق الأمر باكتشاف المواهب.

يواصل كل من لايبزيج والسزبورج اكتساب سمعة طيبة باعتبارهما من أفضل الأندية للاعبي كرة القدم الشباب الطامحين للتطور، مع أمثال ساديو ماني وإرلينج هالاند وتيمو فيرنر ونابي كيتا الذين خرجوا من أكادميتاهم في السنوات الأخيرة.

من المحتمل أن يتبعهم دايوت أوباميكانو وباتسون داكا ودويمينك شوبوشلاي في رحلة الصعود الـ 12 شهرًا القادمة، حيث أن خط إنتاج ريد بول لا يظهر أي علامات على التباطؤ.

المزيد من الفرق

يميل سالزبورج إلى أن يكون النادي الذي يرسل فيه ريد بول غالبية مواهبه المتميزة، حيث تم إعداد أبطال النمسا بطريقة تسمح للاعبين الشباب بتجربة كرة القدم في وقت مبكر جدًا عما يفعلونه في ألمانيا.

حتى وقت قريب، لم يُسمح للاعبين الذين تقل أعمارهم عن 17 عامًا باللعب في الفرق الأولى في ألمانيا، وبدلاً من ذلك كان عليهم انتظار الفرص مع الاستمرار في تجارتهم في صفوف الشباب.

لا توجد نفس القيود في النمسا، مما يجعل سالزبورج المكان المثالي للنجوم الشباب الذين لديهم تطلعات للانتقال في نهاية المطاف إلى لايبزيج ومن ثم فريق كبير في وقت لاحق من حياتهم المهنية.

يمتلك الفريق النمساوي فريق رديف هو ليفيرينج، وهو فريق مليء بالشباب الأكثر موهبة في سالزبورج، وهو الآن أحد أفضل الفرق في الدرجة الثانية النمساوية على الرغم من أن متوسط ​​أعمارهم أقل بكثير من خصومهم.

قائد فريق ليفيرينج الحالي واللاعب التالي الذي سينتقل ليصبح لاعبًا أساسيًا في فريق سالزبورج الأول هو لاعب خط الوسط لوكا سوتشيتش.

لطالما تم اختيار سوتشيتش كنجم محتمل منذ وصوله إلى سالزبورج في عام 2016، على الرغم من أنه كان على رادارهم لمدة عامين قبل أن يتم تسجيله في النهاية.

قال النجم الشاب، المولود في مدينة لينز النمساوية ولكنه يمثل كرواتيا على المستوى الدولي، لجيرمانيك: "أول تواصل مع والدي من ريد بول جاء عندما كان عمري 12 عامًا. في البداية، ذهبت للتدريب من وقتٍ لآخر، ولكن بعد ذلك عرض علي النادي عقدًا، وقبلته في النهاية

"على الرغم من أنه لم يكن من السهل الانتقال إلى مدينة أخرى وترك عائلتي، فقد علمنا أن أكاديمية سالزبورج كانت واحدة من أفضل أكاديميات أوروبا، لذلك قررنا اتخاذ هذه الخطوة.

"لم يستغرق الأمر وقتًا طويلاً لأرى ذلك بنفسي، ومن الرائع حقًا طريقة مساعدتهم للاعبين الشباب في النادي."

يصل طول سوتشيتش إلى 185 سم، وقد نشأ وأصبح قادرًا على فرض نفسه في المباريات ضد أقرانه، كما ساعدته بنيته الجسدية أيضًا على التكيف بسرعة مع احتياجات لعبة كرة القدم.

على الرغم من أنه يلعب بشكل مريح في وسط الملعب باعتباره رقم 8، إلا أنه تميز أيضًا عندما لعب على نطاق واسع سواء على الجانب الأيمن أو الأيسر وكذلك في دور أكثر تقدمًا باعتباره رقم 10.

برز سوتشيتش، الذي لن يبلغ من العمر 19 عامًا حتى سبتمبر 2021، خلال موسم 2019-20، مع أدائه في دوري أبطال أوروبا للشباب بشكل خاص.

اقرأ المزيد عن النجوم الشباب من خلال الجيل القادم:

سجل ستة أهداف في 10 مباريات وقدم تمريرات حاسمة، ووجد شباك ليفربول ونابولي (مرتين) وريال مدريد، حيث وصل فريق بو سفينسون إلى الدور الرابع.

دعم ذلك بموسم أول لافت للنظر مع ليفيرينج، حيث سجل أربعة أهداف وصنع خمسة أهداف أخرى في 15 مباراة.

وشهد هذا الشكل مكافأته بعقد جديد في يوليو، مع حرص سالزبورج على تأجيل الاهتمام من يوفنتوس وميلان بالنجم بربطه حتى عام 2024.

مع اقتراب الموسم الحالي، كان من المتوقع أن يرحل المجري شوبوشلاي بعد موسم شهد تسجيل اللاعب البالغ من العمر 19 عامًا 12 هدفًا وقدم 18 تمريرة حاسمة في جميع المسابقات، وهو ما سيفتح بدوره مساحة لمشاركة سوتشيتش مع سالزبورج.

ولكن، نظرًا لأن سوق الانتقالات لم يكن قوياً كما كان في السابق للتأثير المالي لفيروس كورونا، فقد تمكن الفريق النمساوي من التمسك بصانع اللعب الأساسي بالإضافة إلى الهداف الذي لا يرحم داكا.

هذا يهدد بالحد من فرص سوتشيتش داخل الفريق الأول، على الرغم من أن المدرب جيسي مارش أصر قبل بداية الموسم على أن لاعب خط الوسط جزءًا ثابتًا من خطته.

وقال مارش لموقع جول "سيكون في الفريق الأول. هدفي هو ضمه هذا الموسم وعدم الانتظار. أعتقد أنه لاعب جيد يحتاج إلى اختباره على مستويات أعلى وأعتقد أن لديه إمكانات كبيرة ومستقبلًا كبيرًا. والهدف بالنسبة له هو الحصول على دقائق للفريق الأول هذا العام، بالتأكيد."

كان مارش صادقًا في كلمته، حيث ظهر سوتشيتش لأول مرة مع الفريق الأول في مباراة سالزبورج الافتتاحية لكأس النمسا مع بريجنز في سبتمبر.

حصل الشاب على سجل الأهداف في الفوز 10-0 على منافس من الدوري الأدنى، ومنذ ذلك الحين شارك في مباراتين أخرتين في الدوري، وصنع تمريرة حاسمة ضد فولفسبيرجر.

ما إذا كان قادرًا على إظهار المزيد من الإبداع على مدار الموسم، فلا يزال يتعين رؤيته، وفي حالة استمرار منحنى تطوره فلا شك أن ريد بول قد اكتشف موهبة أخرى.