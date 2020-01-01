آرون هيكي: نجم اسكتلندا الشاب الذي رفض بايرن ميونيخ من أجل بولونيا

اختار اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا الانضمام إلى الفريق الإيطالي حيث يتطلع إلى ترك بصمته في الدوريات الخمس الأولى في أوروبا بعد أن تواجده هارتس

كانت ثلاث مباريات كبيرة في مسيرته الاحترافية هي كل ما تطلبه ظهير هارتس الأيسر البالغ من العمر 18 عامًا، آرون هيكي ليصنع اسمًا لنفسه.

بعد أسبوعين من خروجه من مقاعد البدلاء ليخوض أول مباراة له مع الفريق الأول أمام أبردين في المباراة التي انتهت بالخسارة 2-1، كان هيكي لا يزال في السادسة عشرة من عمره عندما أتيحت له الفرصة لبدء نهائي كأس اسكتلندا 2019 ضد سلتيك في هامبدن بارك.

على الرغم من أن المباراة انتهت بخسارة فريق إدنبرة بنتيجة 2-1 ، إلا أن هيكي الذي أصبح أصغر لاعب على الإطلاق يبدأ نهائي البطولة هذا في العصر الحديث كان يعتبر على نجم فريقه، مما ألغي وجود الدولي الإسكتلندي جيمس فورست. .

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اهتمت الأندية الكبيرة على الفور بالشاب المعروف بالخجل، وكان بايرن ميونيخ وميلان من بين أولئك المهتمين بالحصول على توقيعه.

ومع ذلك ، كان فريق بولونيا في دوري الدرجة الأولى الإيطالي هو الذي فاز بسباق هيكي ، حيث تم الإبلاغ عن صفقة بقيمة 1.7 مليون يورو (1.5 جنيه إسترليني / 2 مليون دولار) في سبتمبر 2020.

الانتقال إلى إيطاليا هو أحدث خطوة في رحلته إلى القمة، وفقًا لرئيس أكاديمية هارتس، روجر أرنوت ، بدأت في "ليلة باردة ومظلمة في جلاسكو" حيث لفت هيكي الانتباه وهو يلعب مع فريق نادي الأولاد وتم التوقيع معه على الفور.

أثبت هيكي أنه لاعب مميز، ولم يبرز فقط بسبب صفاته الفنية، ولكن أيضًا بسبب صفاته العقلية.

"إنه يتمتع بهدوء كبير في اللعب، وأعتقد أنها أكبر قوة له، الضغط وسرعة اللعبة لا يزعجه "إنه يتخذ قرارات جيدة مع الكرة". قال أرنوت الذي كان بطل اسكتلندي عداء عبر الضاحية في أيام شبابه لموقع جول.

"إنه أفضل لاعب يلعب بالقدمين عملت معه وشاهدته على الإطلاق.

إنه أمر طبيعي تمامًا بالنسبة له إذا سألت هارون عن القدم التي يفضلها فقد تكون في يوم قدمه اليسرى وفي اليوم التالي قد تكون قدمه اليمنى.

"لقد لعب في مركز الظهير الأيمن والظهير الأيسر لدينا، لقد لعب في بعض الأحيان في منتصف الملعب وقد ينتقل لهذا المركز في المستقبل، فقط لأنه يبني الهجمة باستخدام قدميه الأثنتين، ولكنه يتقدم أيضًا ويتغلب على اللاعبين من كلا الجانبين ".

على الرغم من أن هيكي غادر هارتس لمدة أربع سنوات للانضمام إلى سلتيك نتيجة لعمل والده ، إلا أنه أصبح في عنق الزجاجة في باركهيد وعاد إلى فريق إدنبرة، حيث وقع أول عقد بدوام كامل له في عام 2019.

بحلول نهاية الموسم، كان قد خطف الأضواء من خلال ظهوره المتميز.

أوضح أرنوت: "كانت هناك بعض المناقشات الأولية مع مانشستر سيتي مباشرة بعد نهائي كأس اسكتلندا". "هذا ما وضعه حقًا على رادار الكثير من الأندية الكبيرة."

تطوره، مع ذلك، لم يتوقف عند هذا الحد لقد لعب 30 مباراة في جميع المسابقات لتاينكاسل في 2019-20 حتى ساعدت جائحة كورونا لرؤيتهم يهبطون، بينما تصاعد الاهتمام به خلال فترة العزل المنزلي في المملكة المتحدة.

وقال أرنوت عن اهتمام بايرن "يا لها من مكانة عظيمة بالنسبة لشاب صغير ليكون لديه الكثير من الأندية المهتمة به، وبعض أكبر الأندية، بما في ذلك أبطال أوروبا".

"لكنه بقي نفس الصبي طوال الوقت، حتى أثناء مناقشات العقد عندما لم يكن مشاركًا فيها، لم يزعجه ذلك، كان الأمر يتعلق لديه فقط بللعب.

"كان يخرج كل يوم سبت ويلعب بشكل جيد، ويتدرب جيدًا، وكان أحد أكثر اللاعبين ثباتًا لدينا طوال الموسم بأكمله."

وكان هذا الموقف الثابت واضحًا عندما كان يفكر في ناديه الجديد.

وأضاف أرنوت "المهم هو أن آرون سيذهب إلى مكان ما ويلعب كلاعب في الفريق الأول".

من المحتمل مع ألفونسو ديفيز في بايرن ميونيخ، إذا كان قد ذهب إلى هناك، لا أعتقد أنه كان سيلعب في الفريق الأول.

"هو صادقًا مع نفسه بما يكفي ليعرف ذلك، لذلك اختار الذهاب إلى مكان حيث يريدونه، لكن ستكون لديه أيضًا فرصة للعب في الفريق الأول."

كان هيكي بحاجة إلى الانتظار لبضعة أيام فقط قبل أن يحصل على فرصة لإبهار مدربه الجديد سينيسا ميهايلوفيتش، الذي كان هو نفسه ظهير أيسر محترم خلال مسيرته الكروية.

تم اختيار اللاعب الشاب في التشكيلة الأساسية لفريق ميهايلوفيتش في الديربي الذي انتهى بالفوز بارما يوم الأثنين، مع أدائه الذي حظي بحفاوة بالغة من الجمهور القليل الحاضرين في المباراة أثناء استبداله من المرجح أن يضمن استمراره في فريق بولونيا طوال الموسم.

مع امتلاك اسكتلندا بالفعل لاثنين من الظهير الأيسر المتميزين هما أندي روبرتسون لاعب ليفربول وكيران تيرني لاعب أرسنال، يجب أن يكون هدف هيكي المباشر هو الاستقرار في إيطاليا، وفقًا لمعلمه السابق.

قال أرنوت "يجب أن يذهب ويركز مع ناديه الجديد، ويستقر هناك، ويفهم ما يريده منه، ويحاول الحصول على مكان انطلاق منتظم هناك، وآمل أن يتمكن من الذهاب والاقتحام مع المنتخب الاسكتلندي في الوقت المناسب، ومن هناك نأمل أن ننتقل إلى ناد أكبر.