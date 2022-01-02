لوكاكو يضع المزيد من البنزين على نيران خلافه مع توخيل!

أكدت تقارير صحفية إنجليزية اليوم أن اللاعب البلجيكي روميلو لوكاكو نجم فريق تشيلسي قد تحدث مع زميله السابق في إيفرتون تيم هاورد عن وضعه في البلوز.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "إن بي سي"، والتي أكدت أن لوكاكو أكد أن الأمور في حال مشتعل للغاية في غرف الملابس بينه وبين توماس توخيل.

وأوضح لوكاكو لهاورد أن هناك اجتماع آخر سيجمعه بالمدير الفني يوم الإثنين، من المفترض أن يتم التوصل من خلاله لحل للأزمة الحالية.

وقال لوكاكو لهاورد: "لا يمكنني الحديث كثيرًا عن الأمر الآن، الأمور مشتعلة وهناك اجتماع آخر يوم الإثنين، سأتحدث بعد ذلك".

وكانت المشكلة قد حدثت عندما نشرت شبكة "سكاي سبورت إيطاليا"، تصريحات كان لوكاكو قد أدلى بها عن عدم رضاه عن وضعه في الفريق.

وقام بعدها المدير الفني بتهدئة الأمور في تصريحاته، وأكد أن ما قاله لوكاكو لن يؤثر على مستقبله في البلوز بأي شكل من الأشكال، قبل أن يستبعده من مواجهة ليفربول.

جدير بالذكر أن لوكاكو يحتل في الوقت الحالي المركز الـ 33 في جدول هدافي الدوري الإنجليزي بعد تسجيله لخمسة أهداف فقط هذا الموسم.

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