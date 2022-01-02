بوتشيتينو: بقاء مبابي قرار لا يعتمد على باريس وحده!

شدد الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي أن إدارة النادي تواصل عملها الجاد من أجل محاولة تجديد تعاقد كيليان مبابي نجم الفريق.

ودخل مبابي بالفعل الفترة الحرة للتفاوض مع أي نادٍ يرغب منذ أول يناير الجاري، حيث ينتهي تعاقده مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي.

ويعد ريال مدريد الإسباني الفريق الأقرب للتعاقد مع مبابي في الموسم المقبل، خاصة وأن حلم الفرنسي الدولي تمثيل النادي الملكي.

بوتشيتينو، وخلال المؤتمر الصحفي لمباراة فانيس في كأس فرنسا، تحدث عن مستقبل مبابي، وأكد على رغبة باريس سان جيرمان في استمراره.

وقال الأرجنتيني: "يريد النادي منه البقاء لفترة طويلة، نريد بقاء مبابي في باريس سان جيرمان، هذا واضح".

وأضاف: "إنها قضية بيننا وبين كيليان، ونأمل أن يستمر في تقديم نفس الأداء مع الفريق".

وتابع بوتشيتينو: "كيليان ناضج بما فيه الكفاية، ونأمل جميعًا أن يستمر لسنوات عديدة في النادي، لكن القرارات تتخذ من طرفين مختلفين، ونأمل أن يكون القرار حاسمًا للجميع".

يذكر أن باريس سان جيرمان تلقى ضربة جديدة في صفوفه، بعد أن أعلن النادي إصابة الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى جانب عدد من لاعبي الفريق بفيروس كورونا. (لمزيد من التفاصيل)

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