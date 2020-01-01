لوكاكو وكوليبالي وأقوى اللاعبين في فيفا 21

إذا ما كنت تريد الاعتماد على القوة البدنية في لعبة فيفا 21، فهذه الأسماء بمقدورها مساعدتك جيدًا..

يمكن أن تكون القوة البدنية سلاحًا ذو حدين في لعبة فيفا، حيث تؤدي الكتلة العضلية الزائدة في أغلب الأحيان إلى لاعبين بطيئين للغاية عندما يتعلق الأمر بالسرعة، والتي تُعد من أهم الامتيازات في اللعبة.

لكن امتلاك لاعب قادر على الاستحواذ على الكرة هو اقتراح جذاب أيضًا، خاصةً لأولئك الذين لا يعتمدون على المهارات أو السرعة الفائقة.

مع اقتراب إصدار فيفا 21، كشفت EA Sports عن أقوى اللاعبين من الناحية البدنية في اللعبة القادمة مع بعض الأسماء المألوفة لدى عشاق ومحبي كرة القدم.

المزيد من الفرق

لا يزال أديبايو أكينفينوا يتصدر اللاعبين الأقوى بدنيًا في اللعبة بقوة بالغة 97، لكن تأتي سرعته ضعيفة للغاية بمعدل 42 درجة ومراوغات متواضعة بمعدل 56 درجة.

وأتى الشاب الأمريكي داريل ديك في المرتبة الثانية بقوة بالغة 96 كما أنه ليس بطيئًا جدًا، فتبلغ سرعته 68 درجة.

روميلو لوكاكو، نجم إنتر، أتى ثالثًا من ناحية القوة برصيد 95، ولكنه انتقد اللعبة كثيرًا ونشر إحصائيات تؤكد سرعته على عكس ما تم تقييمه به في اللعبة.

غياب آداما تراوري، لاعب وولفرهامبتون، عن قائمة أقوى 20 لاعبًا يُعد مفاجأة بكل المقاييس ولكنه تواجد في قائمة أسرع اللاعبين عمومًا.

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فيما يُعد كاليدو كوليبالي، مدافع نابولي، هو الأفضل في قائمة الأقوى بدنيًا قياسًا ببقية المعدلات، الأمر الذي يوضح لماذا أنه كان هدفًا لأغلب الأندية الأوروبية الكبرى وعلى رأسها مانشستر سيتي.

الآن نتعرف على أقوى اللاعبين بدنيًا في لعبة فيفا 21..

أقوى اللاعبين في فيفا 21