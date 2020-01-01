تياجو ومولر وزياش .. من هو أفضل لاعب وسط في فيفا 21؟
اختير المايسترو كيفين دي بروينه مرة أخرى كأفضل لاعب وسط في سلسلة ألعاب الفيديو فيفا.
قبل إصدار فيفا 21 في 9 أكتوبر 2020، احتفظ أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي لعام 2019-20 بتقييمه الإجمالي البالغ 91 بعد موسم رائع مع مانشستر سيتي، جمع فيه 20 تمريرة حاسمة و13 هدفًا في الدوري الإنجليزي الممتاز.
بعد أن قدم مستوى جيد مع ريال مدريد للفوز بلقب الدوري الإسباني، أصبح البرازيلي الدولي كاسيميرو ثاني أفضل لاعب خط وسط في اللعبة بعد أن ارتفع تقييمه من 87 إلى 89.
بعد تغيير مركزه من الظهير الأيمن إلى مركز لاعب وسط، يتصدر الفائز بدوري أبطال مع بايرن ميونخ جوشوا كيميش قائمة ثلاثة لاعبين في خط الوسط متساويين في المركز الثالث بتقييم 88، إلى جانب نجولو كانتي وتوني كروس.
انخفض تقييم كانتي لاعب تشيلسي نقطة واحدة في فيفا 21 من 89 إلى 88 بعد موسم هادئ نسبيًا للبلوز، بينما حصل كروس على تصنيف 88 مرة ثانية بعد فيفا 20.
أربعة لاعبين في خط الوسط تساووا في التقييم 87 في فيفا 20، مع حصول صانع ألعاب مانشستر يونايتد برونو فرنانديس على زيادة بنقطتين بعد تأثيره المذهل في الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما توقف البرازيلي فابينيو لاعب ليفربول عند نفس تقييم العام الماضي، ونجم ريال مدريد لوكا مودريتش وسيرجيو بوسكيتس لاعب برشلونة المخضرم إلى جانب البرتغالي الدولي.
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ومن بين اللاعبين الآخرين في قائمة أفضل 20 لاعبًا في خط الوسط لفيفا 21 أسطورة بايرن ميونخ توماس مولر وقائد الشياطين الحمر بول بوجبا وقائد ليفربول جوردان هندرسون وزميله الجديد تياجو ألكانتارا، ويظهر المخضرم ديفيد سيلفا رغم انتقاله إلى ريال سوسيداد.
أفضل لاعبي الوسط في فيفا 21
|اللاعب
|الفريق
|المركز
|التقييم
|كيفين دي بروينه
|مانشستر سيتي
|CAM
|91
|كاسيميرو
|ريال مدريد
|CDM
|89
|يوشوا كيميش
|بايرن ميونخ
|CDM
|88
|توني كروس
|ريال مدريد
|CM
|88
|نجولو كانتي
|تشيلسي
|CDM
|88
|لوكا مودريتش
|ريال مدريد
|CM
|87
|برونو فيرنانديش
|مانشستر يونايتد
|CAM
|87
|فابينيو
|ليفربول
|CDM
|87
|سيرجيو بوسكيتس
|برشلونة
|CDM
|87
|توماس مولر
|بايرن ميونخ
|CAM
|86
|بول بوجبا
|مانشستر يونايتد
|CM
|86
|ماركو فيراتي
|باريس سان جيرمان
|CM
|86
|أليخاندرو جوميز
|أتالانتا
|CAM
|86
|جوردان هندرسون
|ليفربول
|CDM
|86
|دافيد سيلفا
|ريال سوسييداد
|CAM
|86
|تياجو ألكانتارا
|ليفربول
|CM
|85
|كاي هافيرتس
|تشيلسي
|CAM
|85
|لويس ألبيرتو
|لاتسيو
|CAM
|85
|حكيم زياش
|تشيلسي
|CAM
|85
|ماركو رويس
|بوروسيا دورتموند
|CAM
|85