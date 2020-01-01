لوكاكو: سأجن من كورونا وكنت على وشك الانتقال ليوفنتوس

أخاف على والدتي..

عبّر روميلو لوكاكو، لاعب إنتر، عن شعوره الجم بالملل الشديد جراء العزل والحجر الطبي الذي يُقاسيهما بسبب تفشي فيروس كورونا في إيطاليا.

تدريبات كرة القدم متوقفة في العالم بأسره بسبب الخوف من كورونا، إلى جانب خضوع كل قاطني إيطاليا إلى العزل ومنعهم من النزول للشوارع لعدم نقل العدوى.

لوكاكو في تصريحات إعلامية قال "سأصاب بالجنون في يوم من الأيام، لا يمكنني العيش مع الوضع الحالي، لا يمكنني الخروج أو التسوق، أنا محبوس في المنزل، أفتقد إلى الحياة الطبيعية.".

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كما أضاف "أنا مع أخصائيين العلاج الطبيعي، يزودوني بالطعام كل يوم، في الصباح الغذاء يصل في وقته، اتغذى على السمك والخضروات، زودوني بدراجة رياضية، سألت في محادثة إلكترونية عن من يمتلك وجلبوها لي بعد ساعتين.".

"عليكِ أن تكوني حذرة يا أمي، إنها مصابة بداء السكري، لذلك لا يمكنني أن أذهب إلى منزلها وألمسها."

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في الوقت نفسه، فقد كشف الدولي البلجيكي أن يوفنتوس أراد ضمه من مانشستر يونايتد قبل انضمامه إلى النيراتزوري في الصيف الماضي، لكن في نهاية المطاف رغبته بالانضمام إلى كتيبة أنطونيو كونتي كانت واضحة.

لوكاكو قال "صحيح أن يوفنتوس أراد ضمي ولكن دائمًا كان إنتر ومدربهم في عقلي. إنتر هو فريقي المفضل منذ الطفولة بفضل العديد من النجوم مثل أدريانو وفيري ورونالدو، تربطني علاقة ممتازة بهم الآن.".

وأتم "كونتي أرادني بالفعل في تشيلسي، لم يكن لدي أي شكوك فيه عند وصوله إلى ميلانو، ركزت على التدريب والعودة بأفضل شكل ممكن.".

يذكر أن لوكاكو في الحجر الصحي بسبب إصابة دانيلي روجاني بكورونا وقد كان ضلعًا من أضلاع مباراة الإنتر أمام يوفنتوس الأخيرة قبل إيقاف السيري آ منذ أسبوعين، والتي أقيمت بدون حضور جماهيري وفاز بها البيانكونيري بهدفين نظيفين.