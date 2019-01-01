بعد حسم لوكاكو - إنتر يكثف مفاوضاته لضم دجيكو

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فيسبوك تويتر هيثم محمد

أوضحت وسائل الإعلام الإيطالية أن إنتر كثف من تحركاته من أجل تأمين التعاقد مع البوسني إيدن دجيكو من روما.

وحسم إنتر صفقة البلجيكي روميلو لوكاكو من مانشستر يونايتد، وخضع اللاعب للفحوصات الطبية، بانتظار الإعلان الرسمي.

وكشفت "سكاي" أن إنتر اجتمع مساء الأربعاء مع سيلفانو مارتينا، وكيل دجيكو، وتم الاتفاق على عرض جديد للبوسني في حدود 20 مليوناً.

وشوهد مارتينا صباح الخميس في روما مجتمع في أحد الفنادق مع جيانلوكا بيتراكي، المدير الرياضي لروما، وسط حديث عن تقديمه لعرض إنتر.

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التقارير تتحدث عن مطالبة روما لعشرين مليون يورو، بالإضافاة لحوافز إضافية لبيع البوسني إلى إنتر.

ولم يبدأ دجيكو اللقاء الودي لروما أمام أتلتيك بيلباو الأربعاء، وشارك كبديل في الشوط الثاني في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2.