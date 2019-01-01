جابيجول يتمنى العودة إلى إنتر

البرازيلي متألق في فلامينجو

فيسبوك تويتر هيثم محمد

فتح جابريل باربوسا "جابيجول" الباب للعودة مجدداً إلى صفوف إنتر بعد انتهاء إعارته مع فلامينجو بالدوري البرازيلي.

ويلعب جابيجول على سبيل الإعارة في صفوف فلامينجو بعد تجربة غير ناجحة مع إنتر في الموسم قبل الماضي.

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وقال جابيجول مع "توتوسبورت": "الآن أنا أكثر نضجاً، تجاربي السابقة في أوروبا لم تكن ناجحة، ولكن لا أستبعد العودة".

وأضاف: "مصيري بيد إنتر، سنتحدث ونرى، أقدر الفريق كثيراً بسبب اهتمامه بضمي وحديثه معي ومع عائلتي، بالإضافة لاستقبال الجمهور".

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وبحسب الصحيفة، فالمهاجم البرازيلي تلقى عروضاً من الدوري الروسي والإنجليزي والإسباني، ويطلب إنتر 18 مليون يورو لبيعه.

وتألق جابيجول مع فلامينجو ووصل إلى 13 هدفاً حتى الآن منذ بداية إعارته.