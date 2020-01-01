لوكاكو: اليوم أثبتنا أننا ننافس على الدوري

تصريحات روميلو لوكاكو عقب انتصار إنتر على نابولي

قال روميلو لوكاكو مهاجم نادي إنتر إنه سعيد بتحقيق الانتصار على نابولي مؤكدًا أن دوره هو مساعدة الفريق تمامًا كما هو دور باقي الزملاء.

ونجح إنتر في تحقيق انتصار هام وعريض على حساب مضيفه نابولي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من الدوري الإيطالي.

وعقب المباراة، أعرب لوكاكو عن سعادته كما أكد أن المنافسة على الدوري تستلزم الانتصارات وتحقيق الفوز في مثل هذه المباريات الصعبة.

وأضاف: "أنا فعلت ما يمكن فعله بالنسبة للفريق، هذا الانتصار مهمًا للغاية ويعطي إشارة للجميع بأننا ننافس على الدوري بقوة في هذا الموسم"

وتايع: "في كل مباراة يجب أن نلعب بجودة كروية عالية وبكثافة وهذه هي الطريقة الوحيدة لتحقيق أهدافك، نحن نتطور وبطولة الدوري طويلة"

وتابع: "أنا ولاوتارو متفاهمان ونعمل من أجل الفريق وسعيد بالطريقة التي نلعب بها سويًا وعلينا أن نتحسن ونواصل العمل من أجل تقديم المزيد".

وأردف: "بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا لدينا فرصة في الدوري الأوروبي، هي بطولة ونحن سننافس عليها بقوة وسنعمل على الفوز بها هي وبطولة الدوري الإيطالي"

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يذكر أن إنتر بفوزه الرابع عشر في الدوري اليوم قد وصل إلى النقطة رقم 45 ليستعيد صدارة الدوري الإيطالي بفارق الأهداف عن يوفنتوس.