روميلو لوكاكو .. العملاق الطيب يحكم ميلانو

انفجار للبلجيكي في إيطاليا

هل يساوي هذا الرجل حقاً 83 مليون يورو؟ كان ذلك سؤال "لاجازيتا" بعد الكشف عن اقتراب إنتر من التوقيع مع روميلو لوكاكو في 2019 من مانشستر يونايتد.

وبعيداً عن السعر غير الصحيح على الغلاف، الصفحات الداخلية كانت حافلة بالانتقادات للمبلغ الكبير في لاعب اشتهر عنه اللمسة الأولى السيئة وضعف الشخصية.

عام ونصف مرت منذ ذلك الوقت ومع كل هدف وتألق للبلجيكي لا تفوت جماهير إنتر الفرصة للسخرية من الجريدة الوردية وغلافها بعد أن تحول لوكاكو في ميلانو لأحد أفضل اللاعبين بمركزه.

حطم رقم رونالدو للأهداف بنفس الموسم مع النيراتزوري بعامه الأول وحصل على جائزة أفضل لاعب بالدوري الأوروبي، ويتصدر حالياً ترتيب الهدافين في السيري آ بنفس توقيت تواجد الفريق في قمة الترتيب، كل تلك الأمور حدثت في عام ونصف فقط.

تحول اللاعب الكبير منذ انتقاله قادماً من مانشستر على عدة أصعدة وليس فقط على صعيد اللمسة الأولى لافت للنظر، صحيح لوكاكو عانى نفسياً في إنجلترا مع يونايتد باعترافه الشخصي، اللعب في غير مركزه وعدم المشاركة بشكل أساسي أثر عليه وأفقده الثقة.

ولكن في إنتر منذ اليوم الأول وجد عائلة، مدرب يريده بقوة ويبني خططه عليه، ودوري جعله نجماً، وزملاء أصبحوا أصدقاء داخل وخارج الملعب، مما أعاد له ثقته ومنحه الفرصة للانفجار وإظهار مستواه الحقيقي.

نقطة أخرى ركز عليها إنتر هي الحالة البدنية للوكاكو، فخفض من وزنه في الأسابيع الأولى، يقول البلجيكي إنه لأسابيع لم يكن يتناول إلا الخضروات بحسب النظام الموضوع له من أطباء النيراتزوري حتى يصبح أخف وأسرع، وفي نفس الوقت لا تتأثر كتلته العضلية الهائلة.

شخصية البلجيكي أيضاً استثنائية على عدة أصعدة وأحد أسباب نجاحه، يجيد عديد اللغات وكان يتحدث الإيطالية حتى قبل قدومه لناديه الحالي من أجل أخيه لاعب لاتسيو، وأجمع الجميع على أنه متواضع وملتزم ومن هنا تسمية العملاق الطيب الذي أطلقتها عليه الجماهير والصحافة في إيطاليا، والتعجب من فقدانه لأعصابه في الديربي الأخير أمام استفزازات زلاتان إبراهيموفيتش.

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الآن لوكاكو على الطريق الصحيح بعد الإحباط في شهوره الأخيرة في مانشستر، القمة مع إنتر جماعياً وفردياً، وينقصه فقط البطولات ليسجل اسمه بأحرف من ذهب في تاريخ النادي على أنه النجم الذي أعاده لرفع البطولات.