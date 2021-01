ميسي أبكاها واقترضت الخبز لإطعام أطفالها .. والدة لوكاكو التي اتهمها إبراهيموفيتش بالفودو

شغلت واقعة اصطدام روميلو لوكاكو مع زلاتان إبراهيموفيتش في ديربي ميلانو العناوين الأسبوع الماضية، وطُرحت التساؤلات حول هوية والدة النجم البلجيكي التي اتهمها إبرا بممارسة سحر الفودو.

الواقعة التي تكهن البعض أن إبرا أشار إليها تعود إلى يناير 2018 عندما ادعى فرهاد موشيري، مالك إيفرتون، أن لوكاكو رفض تمديد عقده مع النادي بسبب تلقيه مكالمة من والدته جعلته يرفض التمديد.

قال موشيري وقتها إن والدة لوكاكو أخبرته إنه كان يحج إلى إفريقيا أو مكاناً مشابه وتعرض لسحر فودو وأن عليه أن ينتقل إلى تشيلسي، في النهاية رحل اللاعب ولكن إلى مانشستر يونايتد، الكلام الذي نفاه اللاعب، فمن هي والدته التي تثير الجدل؟

أدولفين هي والدة روميلو، من أصول كونغولية هي ووالده الذي مثل منتخب زائير في الماضي، ولكن انتقل إلى بلجيكا وعاش في مدينة أنتويرب حيث وُلد لاعب إنتر الحالي وأخيه جوردان.

لا يفوت لوكاكو الفرصة إلا ويشيد بوالدته، ودوماً أي هدف يسجله يكون الإهداء لها كما فعل في هدفه الأول في كأس العالم، أو مع إنتر في ديربي ميلانو الموسم المنصرم.

وكشف النجم السابق لإيفرتون وتشيلسي عن الدور الكبير الذي لعبته والدته في طفولته الصعبة: "وجبتنا اليومية كانت الخبز واللبن، في أحد الأيام عدت للمنزل ووجدت فقط الخبز ووالدتي تخلط شيئاً مع اللبن".

وأتبع: "ثم قدمت لي وجبتي بنفس الابتسامة المعتادة، كنت في السادسة ولكن أدركت أنها تخلط الماء واللبن لأننا لا نملك المال لشراء ما نحتاج، لم نكن فقراء، كنا مفلسين تماماً".

وأردف: "والدي كان في نهاية مشواره ولم نمتلك الأموال، فقدنا التلفاز ومعه متعة مشاهدة كرة القدم، ثم الكهرباء والماء الساخن، والدتي كانت تغلي الماء لي حتى أستحم".

وواصل لوكاكو: "كانت تقترض الخبز من المخبز حتى تطعمنا، لولا أن مالكه كان يعرفنا ما كان سيسمح لها بذلك، منذ ذلك اليوم أقسمت أنني لا أريد رؤية والدتي تعاني مجدداً".

وقد كان، انطلق لوكاكو في مشواره منذ صغر سنه، ومن بلجيكا وصل إلى القمة صغيراً مع أندرلخت، ومنه إلى تشيلسي وأضواء البريميرليج، حيث حمل أيضاً ألوان إيفرتون ومانشستر يونايتد، ثم التجربة الناجحة مع إنتر الآن في إيطاليا.

وفي كل تلك المحطات لم ينس أبداً لوكاكو والدته، دائماً كانت حاضرة، فهي من أشارت عليه بالانتقال إلى إيفرتون رغم العروض من كبار الأندية، ودائماً تواجدت معه في رحلاته الاحترافية، وحتى في المناسبات العامة يختار أن ترافقه.

Had a great time with my mom yesterday at the @Versace fashion show! Thank you Donatella Versace for this amazing time 🙏🏿😊 pic.twitter.com/fX826PYepY