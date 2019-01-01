لوكاس هيرنانديز: رفضت الانضمام إلى ريال مدريد

لاعب أتلتيكو يكشف محاولات ريال مدريد التعاقد معه وسبب رفضه عرض بايرن ميونخ

كشف لوكاس هيرنانديز، مدافع أتلتيكو مدريد، محاولات الجار ريال مدريد التعاقد معه خلال موسمين كما أوضح سبب رفضه الرحيل لبايرن ميونخ.

ريال مدريد يحل ضيفًا على أتلتيكو يوم السبت المقبل في لقاء الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وقال هيرنانديز في تصريحات لصحيفة "آس" الإسبانية: "منذ عامين، أخبرني وكيل أعمالي أنّ ريال مدريد طلب التعاقد معي ولكني رفضت حتى الاستماع للعرض. الكل يعرف ما يعنيه أتلتيكو بالنسبة لي".

وتابع: "صحيح أنني كدت أن أرحل في يناير عن الروخي بلانكوس وأنّ أحد الفريق (بايرن ميونخ) حاول ضمي، ولكني فضلت الاستمرار وأناقش فكرة تمديد عقدي مع عدم إحداث أي تغيير في قيمة الشرط الجزائي".

الفائز بكأس العالم مع فرنسا أشار إلى أنّه سعيد بالانجازات التي حققها خلال مسيرته رغم صغر سنه ويتمنى تحقيق المزيد موضحًا أنّ حلمه لعب نهائي الأبطال في واندا ميتروبوليتانو.

🔴 ( أوبلاك - راموس - هازارد - صلاح - ميسي )

🔵 ( دي خيا - فان دايك - مودريتش - مبابي - رونالدو )



💢 أي فريق تختار.. فريق ميسي أم رونالدو🔥 🤔 pic.twitter.com/w7rKK6ayOm — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 8, 2019

وواصل: "مستقبلي سوف يُحسم بصورة قاطعة قبل نهاية الموسم الجاري، ومواجهة ريال مدريد في الديربي لها بريق خاص دائمًا. سنحاول الفوز والحفاظ على المركز الثاني".

وأردف: "بوجود كريستيانو رونالدو أو غيابه يظل الميرنجي فريق قوي ومنافس ولن يؤثر ذلك على قيمة الديربي".

واختتم: "خسرنا فقط بطولة كأس الملك ولدينا مواجهة ضد يوفنتوس في دوري أبطال أوروبا وحلمنا الوصول للنهائي مجددًا وتحقيق اللقب هذه المرة. كما أنّ برشلونة ليس بعيدًا عنا في صدارة الدوري الإسباني".

أتلتيكو يحتل المركز الثاني بفارق 6 نقاط عن برشلونة ويواجه البلوجرانا فريق أتلتيك بلباو يوم الأحد المقبل.